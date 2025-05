ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग के चलते की थी युवक की हत्या, दो सगे भाइयों ने चाचा के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम - MURDER IN KARAULI

युवक की हत्या के मामले में दो भाई व चाचा गिरफ्तार ( ETV Bharat Karauli )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 14, 2025 at 8:26 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 8:43 PM IST 3 Min Read

करौली: जिले के बालघाट थानान्तर्गत गढी गांव में दो दिन पहले युवक नरेश मीना हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में ही पर्दाफाश कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों के चलते दो सगे भाइयों ने चाचा के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. मृतक युवक का शव उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला था. पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा ने बताया कि मृतक नरेश मीणा था. उसके भाई समय सिंह ने मामला दर्ज कराया था कि गत 11 मई को मृतक नरेश मीणा घर से दिलखुश मीणा निवासी मीनापुरा के साथ शादी में जाने की कह कर गया था. इसके बाद 9 मई सुबह नरेश मीना का शव घर के पास संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बालघाट थाना अधिकारी कमलेश मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा (ETV Bharat Karauli)

पढ़ें: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रख किया जाम, पुलिस ने कुछ लोगों को किया डिटेन उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि मृतक नरेश मीणा रात को नरेश पुत्र भरत लाल के घर गया था. वहां वह एक नाबालिग के साथ कमरे में संदिग्ध हालत में मिला. आरोपी नरेश ने इस दौरान अपने भाई शेर सिंह व चाचा शिवराम मीणा को मौके पर बुला लिया. इस दौरान आरोपियों ने नरेश मीणा के साथ लात घूंसों से मारपीट की. आवेश में आकर आरोपियों ने नरेश को धक्का दे दिया, जिससे वह दीवार से टकरा कर अचेत हो गया. इससे घबराए आरोपियों ने गंभीर रूप से घायल नरेश को उठाकर खेतों में फेंक दिया. मृतक के परिजनों को शक नहीं हो. इसके लिए सुबह उन्होंने ही मृतक के भाई समय सिंह को आवाज लगाकर सूचना दी कि नरेश घर के पास खेतों में पड़ा है. उन्होंने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को डिटेन किया और पूछताछ की तो आरोपियों ने हत्याकांड की बात कबूल की. पुलिस ने वारदात में शामिल आरोपी शेरसिंह मीना, उसके भाई नरेश मीना और चाचा शिवराम निवासी गढी को गिरफ्तार कर लिया. परिजनों ने की थी सड़क जाम: इधर, युवक का शव मिलने की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई. उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया था. परिजनों ने युवक के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की थी. इस बीच पुलिस ने महज 24 घंटे में आरोपियों को डिटेन कर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया.

