ETV Bharat / state

रामपुर में फटा बादल, गानवी खड्ड में आई बाढ़, दो पुल बहे, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट - RAMPUR CLOUDBURST

रामपुर में बादल फटने से गानवी खड्ड में आई बाढ़ के कारण दो पुल बह गए.

रामपुर में फटा बादल
रामपुर में फटा बादल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 7:33 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के पंद्राबीश क्षेत्र की ग्राम पंचायत फांचा के नंती में बादल फटने की घटना सामने आई है. बादल फटने से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई है. एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बादल फटने की जानकारी दी है. एसडीएम ने बताया कि अभी तक किसी प्रकार के जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. हालांकि, घटना के बाद प्रशासन ने सतर्कता के मद्देनजर त्वरित कदम उठाए हैं.

जानकारी के अनुसार शिमला जिला के रामपुर उपमंड के गानवी खड्ड में बाढ़ आने से गानवी में दो पुल बह गए. वहीं, बाढ़ के साथ आए मलबे से गानवी पुलिस चौकी दफन हो गया. गानवी बस स्टॉप और साथ की दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई. अभी तक की मिली सूचना के अनुसार कोई जनहानि की खबर नहीं है. पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण गानवी खड्ड में आई बाढ़ से लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है. गानवी गांव को जोड़ने वाला पुल और कूट एवं क्याव पंचायत को जोड़ने वाले दोनों पुलों के बह जाने लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है.

रामपुर में फटा बादल (ETV Bharat)

एसडीएम हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बताया, "इस आपदा की सूचना मिलते ही ग्रीनको कंपनी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के बीच सामुदायिक संचार चैनल को सक्रिय मोड पर डाल दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचनाएं साझा की जा सके. इससे राहत और बचाव दलों को समय पर मौके पर पहुंचने और आवश्यक कार्रवाई करने में आसानी होगी".

उन्होंने कहा कि इस समय प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से नंती और गानवी क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. क्षेत्र में पहाड़ी ढलानों और नदी-नालों में पानी का बहाव अचानक तेज होने की संभावना रहती है, इसलिए स्थानीय निवासियों को भी सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी या नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है.

प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के तहत आवश्यक उपकरण और टीमों को तैयार स्थिति में रखा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट पर भी नजर रखी जा रही है. ताकि आगे संभावित बारिश या मौसम में बदलाव की सूचना तुरंत लोगों तक पहुंच सके. ग्राम पंचायत फांचा के प्रधान ने भी स्थानीय स्तर पर लोगों को सतर्क रहने और किसी भी असामान्य परिस्थिति की सूचना तुरंत पंचायत या प्रशासन को देने का आग्रह किया है.

गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण अचानक वर्षा और बादल फटने की घटनाएं काफी खतरनाक हो सकती हैं, जिनसे भूस्खलन, सड़क अवरोध और जल आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन, पंचायत एवं कंपनी के सहयोग से क्षेत्र की निगरानी लगातार जारी है.

ये भी पढ़ें: लाहौल में बादल फटने से मयाड़ घाटी में आई बाढ़, तीन पुल बहे, खेतों में घुसा मलबा

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के पंद्राबीश क्षेत्र की ग्राम पंचायत फांचा के नंती में बादल फटने की घटना सामने आई है. बादल फटने से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई है. एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बादल फटने की जानकारी दी है. एसडीएम ने बताया कि अभी तक किसी प्रकार के जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. हालांकि, घटना के बाद प्रशासन ने सतर्कता के मद्देनजर त्वरित कदम उठाए हैं.

जानकारी के अनुसार शिमला जिला के रामपुर उपमंड के गानवी खड्ड में बाढ़ आने से गानवी में दो पुल बह गए. वहीं, बाढ़ के साथ आए मलबे से गानवी पुलिस चौकी दफन हो गया. गानवी बस स्टॉप और साथ की दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई. अभी तक की मिली सूचना के अनुसार कोई जनहानि की खबर नहीं है. पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण गानवी खड्ड में आई बाढ़ से लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है. गानवी गांव को जोड़ने वाला पुल और कूट एवं क्याव पंचायत को जोड़ने वाले दोनों पुलों के बह जाने लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है.

रामपुर में फटा बादल (ETV Bharat)

एसडीएम हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बताया, "इस आपदा की सूचना मिलते ही ग्रीनको कंपनी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के बीच सामुदायिक संचार चैनल को सक्रिय मोड पर डाल दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचनाएं साझा की जा सके. इससे राहत और बचाव दलों को समय पर मौके पर पहुंचने और आवश्यक कार्रवाई करने में आसानी होगी".

उन्होंने कहा कि इस समय प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से नंती और गानवी क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. क्षेत्र में पहाड़ी ढलानों और नदी-नालों में पानी का बहाव अचानक तेज होने की संभावना रहती है, इसलिए स्थानीय निवासियों को भी सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी या नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है.

प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के तहत आवश्यक उपकरण और टीमों को तैयार स्थिति में रखा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट पर भी नजर रखी जा रही है. ताकि आगे संभावित बारिश या मौसम में बदलाव की सूचना तुरंत लोगों तक पहुंच सके. ग्राम पंचायत फांचा के प्रधान ने भी स्थानीय स्तर पर लोगों को सतर्क रहने और किसी भी असामान्य परिस्थिति की सूचना तुरंत पंचायत या प्रशासन को देने का आग्रह किया है.

गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण अचानक वर्षा और बादल फटने की घटनाएं काफी खतरनाक हो सकती हैं, जिनसे भूस्खलन, सड़क अवरोध और जल आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन, पंचायत एवं कंपनी के सहयोग से क्षेत्र की निगरानी लगातार जारी है.

ये भी पढ़ें: लाहौल में बादल फटने से मयाड़ घाटी में आई बाढ़, तीन पुल बहे, खेतों में घुसा मलबा

Last Updated : August 13, 2025 at 8:03 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL CLOUDBURSTRAMPUR CLOUDBURST IN NANTIFLOOD IN GANVI KHADRAMPUR TWO BRIDGES WASHED AWAYRAMPUR CLOUDBURST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

कौन हैं ये MLA, जिसने बारात में पहुंच खोल दी 'OPD' और बारातियों का करने लगे इलाज

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

हिमाचल में क्यों चल रही है सेब से लदे हजारों पौधों पर आरी, 11 साल पहले एक चिट्ठी से खुले थे जंगलराज के राज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.