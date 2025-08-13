रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के पंद्राबीश क्षेत्र की ग्राम पंचायत फांचा के नंती में बादल फटने की घटना सामने आई है. बादल फटने से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई है. एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बादल फटने की जानकारी दी है. एसडीएम ने बताया कि अभी तक किसी प्रकार के जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. हालांकि, घटना के बाद प्रशासन ने सतर्कता के मद्देनजर त्वरित कदम उठाए हैं.

जानकारी के अनुसार शिमला जिला के रामपुर उपमंड के गानवी खड्ड में बाढ़ आने से गानवी में दो पुल बह गए. वहीं, बाढ़ के साथ आए मलबे से गानवी पुलिस चौकी दफन हो गया. गानवी बस स्टॉप और साथ की दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई. अभी तक की मिली सूचना के अनुसार कोई जनहानि की खबर नहीं है. पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण गानवी खड्ड में आई बाढ़ से लोगों में अफरा-तफरी का माहौल है. गानवी गांव को जोड़ने वाला पुल और कूट एवं क्याव पंचायत को जोड़ने वाले दोनों पुलों के बह जाने लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है.

रामपुर में फटा बादल (ETV Bharat)

एसडीएम हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बताया, "इस आपदा की सूचना मिलते ही ग्रीनको कंपनी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के बीच सामुदायिक संचार चैनल को सक्रिय मोड पर डाल दिया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचनाएं साझा की जा सके. इससे राहत और बचाव दलों को समय पर मौके पर पहुंचने और आवश्यक कार्रवाई करने में आसानी होगी".

उन्होंने कहा कि इस समय प्रशासन का ध्यान विशेष रूप से नंती और गानवी क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. क्षेत्र में पहाड़ी ढलानों और नदी-नालों में पानी का बहाव अचानक तेज होने की संभावना रहती है, इसलिए स्थानीय निवासियों को भी सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी या नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है.

प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के तहत आवश्यक उपकरण और टीमों को तैयार स्थिति में रखा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट पर भी नजर रखी जा रही है. ताकि आगे संभावित बारिश या मौसम में बदलाव की सूचना तुरंत लोगों तक पहुंच सके. ग्राम पंचायत फांचा के प्रधान ने भी स्थानीय स्तर पर लोगों को सतर्क रहने और किसी भी असामान्य परिस्थिति की सूचना तुरंत पंचायत या प्रशासन को देने का आग्रह किया है.

गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण अचानक वर्षा और बादल फटने की घटनाएं काफी खतरनाक हो सकती हैं, जिनसे भूस्खलन, सड़क अवरोध और जल आपूर्ति प्रभावित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं. फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन, पंचायत एवं कंपनी के सहयोग से क्षेत्र की निगरानी लगातार जारी है.

