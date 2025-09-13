ETV Bharat / state

घर के पास बनी तलाई में डूबे तीन मासूम, दो की मौत, एक बचा

दौसा : जिले के झांपदा थाना इलाके में शनिवार को दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि निर्झरना गांव की मंडावतो की ढाणी में तीन बच्चे घर के पास बनी तलाई में नहाने गए थे. अचानक गहरे पानी में चले जाने से तीनों बच्चे डूबने लगे. ग्रामीणों को जैसे ही बच्चों के डूबने की जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों ने एक बच्चे को बाहर निकाल लिया, लेकिन दो मासूमों को बचाया नहीं जा सका.

मामले की सूचना पर झांपदा थाना प्रभारी सुनील टांक पुलिस जाप्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बच्चों को तलाई से बाहर निकाला. हादसे के करीब आधे घंटे बाद मासूमों को बाहर निकाला गया और तुरंत लालसोट अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान फौजी (9 वर्ष) और सुनील (7 वर्ष) के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव के पास बनी इस तलाई को सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा दर्दनाक हादसा दोबारा न हो.