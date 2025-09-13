ETV Bharat / state

घर के पास बनी तलाई में डूबे तीन मासूम, दो की मौत, एक बचा

दौसा में तलाई में नहाने गए 3 बालक डूब गए. इनमें से दो की मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया.

तलाई में डूबे मासूम
तलाई में डूबे मासूम (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा : जिले के झांपदा थाना इलाके में शनिवार को दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि निर्झरना गांव की मंडावतो की ढाणी में तीन बच्चे घर के पास बनी तलाई में नहाने गए थे. अचानक गहरे पानी में चले जाने से तीनों बच्चे डूबने लगे. ग्रामीणों को जैसे ही बच्चों के डूबने की जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों ने एक बच्चे को बाहर निकाल लिया, लेकिन दो मासूमों को बचाया नहीं जा सका.

मामले की सूचना पर झांपदा थाना प्रभारी सुनील टांक पुलिस जाप्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर बच्चों को तलाई से बाहर निकाला. हादसे के करीब आधे घंटे बाद मासूमों को बाहर निकाला गया और तुरंत लालसोट अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान फौजी (9 वर्ष) और सुनील (7 वर्ष) के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव के पास बनी इस तलाई को सुरक्षित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसा दर्दनाक हादसा दोबारा न हो.

बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई है. फिलहाल पुलिस ने घटना की जानकारी ली है. साथ ही परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं. मामले की जांच की जा रही है. : सुनील टांक, थाना प्रभारी

गहरे पानी में जाने से डूबे : बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे नहाने के लिए घर के पास ही बनी तलाई में उतरे थे. शुरुआती पानी कम होने के कारण बच्चे खेलते-खेलते आगे बढ़ गए, लेकिन गहरे हिस्से में पहुंचते ही डूबने लगे. ग्रामीणों ने शोर सुनकर तुरंत दौड़ लगाई और एक बच्चे की जान बचा ली, लेकिन बाकी दोनों मासूमों को समय रहते बचाया नहीं जा सका. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है.

पढ़ें. पार्वती नदी में दर्दनाक हादसा, 2 की डूबने से मौत

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO BOYS DROWNED TO DEATHBOYS DROWNED TO DEATH IN PONDतलाई में डूबे मासूमBOYS DROWNED IN DAUSA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

Gmail में आया नया ‘Purchases’ टैब, डिलीवरी ट्रैक करना अब और आसान

पुरानी कारों का फिटनेस टेस्ट होगा महंगा! वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.