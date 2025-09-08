ETV Bharat / state

दिल्ली यमुनोत्री एनएच पर दो बाइकों की भीषण टक्कर, 2 युवकों की मौत, तीन गंभीर घायल

विकासनगर: राजधानी देहरादून के विकासनगर स्थित हरबर्टपुर क्षेत्र में दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई. तीन बाइक सवार गम्भीर रूप से घायल हो गए. दोनों बाइकों पर पांच लोग सवार थे.

हरबर्टपुर में भीषण सड़क हादसा: उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इन सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. ऐसा ही एक हादसा रविवार देर रात राजधानी देहरादून के विकासनगर में हरबर्टपुर इलाके में सामने आया है. यहां दो बाइकों पर पांच लोग सवार होकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे. अचानक ही दोनों बाइक सवार अपने वाहनों से नियत्रंण खो बैठे. तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए. तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया गया है.

दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर: विकासनगर पुलिस ने बताया कि-

देर रात हरबर्टपुर इलाके में सड़क हादसे की सूचना मिली. सूचना पाकर तत्काल थाना विकासनगर से पुलिस बल मौके पर पहुंचा. मौके पर सभी पांचों बाइक सवार गम्भीर घायल अवस्था में मिले थे. उन्हें निजी और 108 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल लेहमन हरबर्टपुर विकासनगर में भर्ती कराया गया. इनमें से दो युवकों की मौत हो गई है. तीन युवक गंभीर रूप से घायल हैं.

-विकासनगर पुलिस-

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, तीन लोग घायल: विकासनगर पुलिस ने बताया कि उपचार के दौरान दो लोगों की मौत हो गई. तीन गम्भीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.