दिल्ली यमुनोत्री एनएच पर दो बाइकों की भीषण टक्कर, 2 युवकों की मौत, तीन गंभीर घायल

हरबर्टपुर में राजस्थान मार्बल के पास दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, दोनों बाइकों पर 5 लोग सवार थे

VIKASNAGAR ROAD ACCIDENT
विकासनगर हादसा (Concept Image- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2025 at 9:45 AM IST

3 Min Read

विकासनगर: राजधानी देहरादून के विकासनगर स्थित हरबर्टपुर क्षेत्र में दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. इस हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई. तीन बाइक सवार गम्भीर रूप से घायल हो गए. दोनों बाइकों पर पांच लोग सवार थे.

हरबर्टपुर में भीषण सड़क हादसा: उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. इन सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. ऐसा ही एक हादसा रविवार देर रात राजधानी देहरादून के विकासनगर में हरबर्टपुर इलाके में सामने आया है. यहां दो बाइकों पर पांच लोग सवार होकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे. अचानक ही दोनों बाइक सवार अपने वाहनों से नियत्रंण खो बैठे. तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए. तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया गया है.

दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर: विकासनगर पुलिस ने बताया कि-

देर रात हरबर्टपुर इलाके में सड़क हादसे की सूचना मिली. सूचना पाकर तत्काल थाना विकासनगर से पुलिस बल मौके पर पहुंचा. मौके पर सभी पांचों बाइक सवार गम्भीर घायल अवस्था में मिले थे. उन्हें निजी और 108 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल लेहमन हरबर्टपुर विकासनगर में भर्ती कराया गया. इनमें से दो युवकों की मौत हो गई है. तीन युवक गंभीर रूप से घायल हैं.
-विकासनगर पुलिस-

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, तीन लोग घायल: विकासनगर पुलिस ने बताया कि उपचार के दौरान दो लोगों की मौत हो गई. तीन गम्भीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.

मृतकों की सूची

  1. वेदांश उम्र 20 साल, निवासी बरोटीवाला विकासनगर, देहरादून
  2. धोनी कश्यप उम्र 20 साल, निवासी आसनपुल विकासनगर, देहरादून

घायलों की सूची

  • रमनदीप उम्र 17 साल, निवासी विवेक विहार हरबर्टपुर विकासनगर, देहरादून
  • विवेक कश्यप उम्र 19 साल, निवासी आसनपुल विकासनगर, देहरादून
  • अंकित उम्र 22 साल, निवासी रामगढ़ शाहपुर कल्याणपुर विकासनगर, देहरादून

जिन बाइकों की टक्कर हुई उनके नंबर: पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या -UK16F-8458 मोटर साइकिल और -UK16D-1032 मोटर साइकिल हैं. हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बाइकों की आपस में आमने-सामने टक्कर हो गई.

पुलिस अफसर ने हादसे के बारे में बताया: विकासनगर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक ने बताया कि- विकासनगर कोतवाली अशोक राठौड़ ने बताया कि

रविवार देर रात को दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंशीपुर में राजस्थान मार्बल के पास बड़ा हादसा हो गया. यहां दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू किया. लेकिन अधिक चोट लगने के कारण दो लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी.
-अशोक राठौड़, वरिष्ठ उप निरीक्षक, विकासनगर कोतवाली-

ये भी पढ़ें: रामनगर में दर्दनाक हादसा, डंपर और बाइक की आमने-सामने टक्कर, युवक ने तोड़ा दम

ACCIDENT IN HERBERTPURBIKES COLLIDE ON DELHI YAMUNOTRI NHDEHRADUN ROAD ACCIDENTविकासनगर हादसाVIKASNAGAR ROAD ACCIDENT

