लखनऊ में 2 बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, रायबरेली में पत्नी के सामने गंगा में डूबा युवक, अमरोहा में 2 युवक नदी में बहे - LUCKNOW NEWS

रॉन्ग साइड से आ रही थी एक बाइक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 10, 2025 at 4:11 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:16 PM IST

लखनऊ/रायबरेली/अमरोहा : महोना कस्बे में दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना रात करीब 11 बजे इटौंजा-कुम्हरावां मार्ग पर कच्ची मजार के पास हुई. हादसे में किशनपुर महोना के महेंद्र उर्फ सोंचित (20) और कठवारा के मोहित (23) की मौके पर ही मौत हो गई. अकबरपुर महोना के आर्यन (18), किशनपुर महोना के हरिओम (22) गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, किशनपुर के बबली (20) को मामूली चोट आई है. इन सभी को बीकेटी के रामसागर मिश्र अस्पताल ले जाया गया. वहां से आर्यन और हरिओम को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. महोना चौकी इंचार्ज रविन्द्र पाल ने बताया कि महेंद्र अपनी मौसी के घर अकबरपुर आया हुआ था. मौसी के बेटे के साथ बाइक से जा रहा था. दूसरी बाइक पर मोहित, हरिओम और बब्ली सवार थे. शुरुआती जांच में पता चला है कि हादसा एक बाइक के गलत दिशा से आने के कारण हुई. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. रायबरेली में पत्नी के सामने गंगा में डूबा : ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में गोकना घाट पर आज सुबह हादसा हो गया. पत्नी के साथ गंगा नदी में स्नान करने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई. नहाते समय अचानक वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. युवक को डूबता देख पत्नी ने शोर मचाया. घाट पर मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर बचाने का प्रयास करते रहे. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और युवक को बचाने के लिए तुरंत प्रयास शुरू कर दिए. काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने युवक को नदी से बाहर निकाला. बेहोशी की हालत में युवक को ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया.

