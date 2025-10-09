ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दो बाइकों की भयानक टक्कर, एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

रामनगर: उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा हादसा नैनीताल के रामनगर में हुआ है. जहां दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई. जिसमें एक बाइक पर सवार युवक की जान चली गई. जबकि, दूसरे बाइक पर सवार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसा इतना भयानक था कि दोनों बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. उधर, हादसे में युवक की मौत पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

रामनगर–काशीपुर मार्ग पर दो बाइकों की हुई टक्कर: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बीती देर रात रामनगर–काशीपुर मार्ग पर तेलीपुरा के पास हुआ. जहां दो बाइकों के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को आनन-फानन में राम दत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचाया. जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया.

प्रशांत रावत नाम के युवक की मौत, भरत की हालत गंभीर: वहीं, काशीपुर ले जाते समय रामनगर के टेडा रोड लखनपुर निवासी प्रशांत रावत की मौत हो गई. जबकि, मौलेकाल निवासी भरत घायल हुआ है. जिसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही रामनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लिया. साथ ही हादसे के कारण के बारे में जानकारी ली. पुलिस की मानें तो टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.