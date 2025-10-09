ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दो बाइकों की भयानक टक्कर, एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

रामनगर में दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. जिसमें एक युवक की जान चली गई तो दूसरा अभी अस्पताल में भर्ती है.

YOUTH DIED BIKE COLLISION NAINITAL
रामनगर अस्पताल में परिजन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 9, 2025 at 4:26 PM IST

रामनगर: उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा हादसा नैनीताल के रामनगर में हुआ है. जहां दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई. जिसमें एक बाइक पर सवार युवक की जान चली गई. जबकि, दूसरे बाइक पर सवार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसा इतना भयानक था कि दोनों बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. उधर, हादसे में युवक की मौत पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

रामनगर–काशीपुर मार्ग पर दो बाइकों की हुई टक्कर: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बीती देर रात रामनगर–काशीपुर मार्ग पर तेलीपुरा के पास हुआ. जहां दो बाइकों के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को आनन-फानन में राम दत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचाया. जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया.

प्रशांत रावत नाम के युवक की मौत, भरत की हालत गंभीर: वहीं, काशीपुर ले जाते समय रामनगर के टेडा रोड लखनपुर निवासी प्रशांत रावत की मौत हो गई. जबकि, मौलेकाल निवासी भरत घायल हुआ है. जिसकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही रामनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को कब्जे में लिया. साथ ही हादसे के कारण के बारे में जानकारी ली. पुलिस की मानें तो टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के आगे के हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

Prashant Rawat
मृतक प्रशांत रावत (फोटो सोर्स- Family Member)

प्रशांत की मौत पर परिजनों में मचा कोहराम: उधर, प्रशांत रावत की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. उधर, इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तेलीपुरा क्षेत्र में रात के समय तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है. बता दें कि उत्तराखंड में कहीं न कहीं आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. जो ज्यादातर लापरवाही की वजह हो रही है.

"बुधवार की देर रात प्रशांत रावत और भरत की बाइकों की तेलीपुरा के पास आमने-सामने टक्कर हो गई थी. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था. जहां प्रशांत को काशीपुर भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई. मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी गई है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- मोहम्मद यूनुस, वरिष्ठ उप निरीक्षक, कोतवाली रामनगर

TAGGED:

BIKE ACCIDENT IN RAMANAGARYOUTH DIED BIKE COLLISION NAINITALरामगर बाइक एक्सीडेंट युवक की मौतरामनगर बाइक की टक्करUTTARAKHAND ROAD ACCIDENT

