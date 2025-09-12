ETV Bharat / state

डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत, भड़के ग्रामीणों ने रास्ता जाम किया

सड़क हादसे में दो युवकों की मौत ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 12, 2025 at 5:58 PM IST 2 Min Read