PET परीक्षा सॉल्वर गैंग के तीन आरोपी गिरफ्तार; बलिया जिले की CHC में मेडिकल ऑफिसर है गैंग का सरगना

लखनऊ: पुलिस ने सॉल्वर गैंग के सरगना और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है. सरगना सरकारी डॉक्टर है और बलिया जिले में तैनात है. वहीं, गैंग के दूसरे सदस्य को मऊ जिले से गिरफ्तार किया गया. इससे पहले दूसरे परीक्षार्थी की जगह पीईटी परीक्षा दे रहे अभियुक्त को पुलिस ने उसी दिन यानी 7 सितंबर 2025 को ही गिरफ्तार किया था. उसी की निशानदेही पर सरगना और उसके साथ को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.

पुलिस टीम ने सॉल्वर गैंग के सरगना डॉ. अमित गुप्ता और उसके सहयोगी विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, थाना गौतम पल्ली क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जियामऊ लखनऊ पर 7 सितंबर को आयोजित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 में कॉलेज द्वारा सूचना मिली कि एक अभ्यर्थी अपनी गलत पहचान बनाकर दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा है.

आधार कार्ड असली, फोटो फर्जी: इस सूचना पर मौके पर उपस्थित पुलिस बल और कॉलेज प्रबंधन द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम रवीश कुमार थाना कसार, जनपद शेखपुरा, बिहार बताया. वह सुमित यादव के स्थान पर प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा दे रहा था. इसके पास सुमित यादव का आधार कार्ड मिला, जिस पर रवीश कुमार की फोटो लगी थी. प्रवेश-पत्र भी बरामद किया गया, जो कि फर्जी पाया गया.

इस संबंध में थाना गौतम पल्ली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि रवीश कुमार अपने अन्य साथियों डा. अमित गुप्ता और विकास कुमार के साथ मिलकर सॉल्वर गिरोह चला रहा है. सॉल्वर गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया.