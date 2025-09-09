ETV Bharat / state

PET परीक्षा सॉल्वर गैंग के तीन आरोपी गिरफ्तार; बलिया जिले की CHC में मेडिकल ऑफिसर है गैंग का सरगना

डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सॉल्वर गैंग के दूसरे सदस्यों और इनके पूरे नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा की जा रही है.

PET परीक्षा के सॉल्वर गैंग के सरगना सहित दो गिरफ्तार.
PET परीक्षा के सॉल्वर गैंग के सरगना सहित दो गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 10:57 AM IST

लखनऊ: पुलिस ने सॉल्वर गैंग के सरगना और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है. सरगना सरकारी डॉक्टर है और बलिया जिले में तैनात है. वहीं, गैंग के दूसरे सदस्य को मऊ जिले से गिरफ्तार किया गया. इससे पहले दूसरे परीक्षार्थी की जगह पीईटी परीक्षा दे रहे अभियुक्त को पुलिस ने उसी दिन यानी 7 सितंबर 2025 को ही गिरफ्तार किया था. उसी की निशानदेही पर सरगना और उसके साथ को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.

पुलिस टीम ने सॉल्वर गैंग के सरगना डॉ. अमित गुप्ता और उसके सहयोगी विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक, थाना गौतम पल्ली क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जियामऊ लखनऊ पर 7 सितंबर को आयोजित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (PET) 2025 में कॉलेज द्वारा सूचना मिली कि एक अभ्यर्थी अपनी गलत पहचान बनाकर दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा है.

आधार कार्ड असली, फोटो फर्जी: इस सूचना पर मौके पर उपस्थित पुलिस बल और कॉलेज प्रबंधन द्वारा उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम रवीश कुमार थाना कसार, जनपद शेखपुरा, बिहार बताया. वह सुमित यादव के स्थान पर प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा दे रहा था. इसके पास सुमित यादव का आधार कार्ड मिला, जिस पर रवीश कुमार की फोटो लगी थी. प्रवेश-पत्र भी बरामद किया गया, जो कि फर्जी पाया गया.

इस संबंध में थाना गौतम पल्ली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि रवीश कुमार अपने अन्य साथियों डा. अमित गुप्ता और विकास कुमार के साथ मिलकर सॉल्वर गिरोह चला रहा है. सॉल्वर गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया.

सरगना सहित दो गिरफ्तार: इसमें डीसीपी मध्य की सर्विलांस टीम शामिल रही. इन टीमों द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों थाना घोसी, जिला मऊ निवासी अमित गुप्ता और बिहार के थाना खैर निवासी विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 4 मोबाइल, 2 एडमिट कार्ड, मूल ओएमआर की कार्बन कॉपी बरामद की गई.

बलिया में मेडिकल ऑफिसर है सरगना: पुलिस पूछताछ के दौरान पाया गया कि अभियुक्त अमित गुप्ता सीएचसी बांसडीह, जनपद बलिया में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है. अभियुक्त अमित गुप्ता और विकास के मोबाइल फोन से पता चला कि उनके द्वारा बड़ी धनराशि लेकर सॉल्वर गिरोह चलाया जा रहा है. अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की जा रही है.

नेटवर्क की जानकारी जुटा रही पुलिस: डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 7 सितंबर को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दौरान रवीश कुमार को दूसरे की जगह परीक्षा देने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में इन्होंने बताया कि परीक्षा देने के लिए हम लोगों को 25 हजार रुपए मिलते हैं. इनके अन्य साथियों और नेटवर्क के बारे में जानकारी की जा रही है.

