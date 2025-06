ETV Bharat / state

अमानत में खयानत मामले में दो अरेस्ट, राजस्थान के भीलवाड़ा से दबोचे गए आरोपी - TWO ARRESTED IN FRAUD CASE

अमानत में खयानत मामले में दो अरेस्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 18, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 10:49 AM IST 2 Min Read

भिलाई : भिलाई में माल लेकर पैसे नहीं देने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है.इस मामले में वायर,रॉड लेकर करीब 63 लाख 74 हजार की राशि नहीं दी गई थी.जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. खुर्सीपार थाना पुलिस ने 63 लाख 74 हजार 640 रुपए के अमानत में खयानत का मामला दर्ज कराया था. इस पुराने मामले में खुर्सीपार थाना पुलिस ने नृदेव वायर वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड भीलवाड़ा (राजस्थान) कंपनी के दो डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है. माल लेकर नहीं दिए पैसे : भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 21 जून 2024 को प्रार्थी नीरज कुमार निवासी मिलन चौक न्यु खुर्सीपार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि नृदेव वायर वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान कंपनी के डायरेक्टरों ने प्रार्थी से वायर रॉड माल लेकर पैसे नहीं दिए. व्यापारिक लेनदेन में 63,74,640 रुपए की छलपूर्वक धोखाधड़ी की गई है. इस मामले में खुर्सीपार पुलिस ने धारा 420, 409, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया. अमानत में खयानत मामले में दो अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH) टावर लोकेशन के जरिए पकड़े गए आरोपी : विवेचना के दौरान खुर्सीपार टीआई वंदिता पनिकर एक विशेष टीम तैयार की टीम आरोपियों की तलाश के लिए राजस्थान (भीलवाड़ा) रवाना हुई. टावर लोकेशन के आधार पर आरोपियों ऋषिराज शर्मा (25 साल ) निवासी भीलवाड़ा और अबुंल महावर (31 साल ) निवासी अजमेर (राजस्थान) का लोकेशन राजस्थान के जिला चितौड़ के निम्बाहेड़ा नगर में मिला. इन दोनों को उक्त जगह से हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की.जिसके बाद दोनों ने ही अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और वापस भिलाई लौटी.जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है.



Last Updated : June 18, 2025 at 10:49 AM IST