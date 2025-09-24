ETV Bharat / state

पुलिस की वर्दी पहनकर करते थे अफीम-स्मैक की स्मगलिंग, बरेली से दो आरोपी गिरफ्तार

आंवला सीओ नितिन कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में मुनीष और उसके साथी हजारीलाल को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
स्मग्लर मुनीष और हजारीलाल गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 11:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: अलीगंज थाने की पुलिस ने दो ऐसे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे. बरेली के अलीगंज थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में सवार दो लोग मादक पदार्थों की तस्करी करने जा रहे हैं.

वैगनआर कार से मिली अफीम-स्मैक: इसके बाद अलीगंज थाने की पुलिस ने अखा मोड़ के पास सामने से आ रही वैगनआर कार को घेर लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें सवार दो व्यक्तियों के पास से लाखों रुपये की अफीम और स्मैक बरामद हुई. ये लोग पुलिस की वर्दी पहन कर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे.

कार में यूपी पुलिस की वर्दी मिली: सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दोनों आरोपी मुनीष और हजारीलाल की कार से एक उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी भी मिली. जब पुलिस ने तस्कर मुनीष और हजारीलाल को गिरफ्तार करपूछताछ की, तो पता चला कि पुलिस से बचने के लिए तस्कर मुनीष वर्दी पहनकर फर्जी पुलिस वाला बन जाता था.

पुलिस को चकमा देककर कर रहे थे स्मगलिंग: दोनों पुलिस की चेकिंग से बचकर मादक पदार्थों की तस्करी बेरोकटोक कर रहे थे. आंवला सीओ नितिन कुमार ने बताया कि एक मुखबिर की सूचना के बाद एक वैगनआर कार से लाखों रुपये की स्मैक और अफीम को बरामद किया गया है. इसकी कीमत लाखों रुपये है. मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में मुनीष और उसके साथी हजारीलाल को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- यूपी एटीएस को बड़ी सफलता, 5 लाख का इनामी नक्सली उमेश सिंह उर्फ नगीना सोनभद्र से गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

SMUGGLING WEARING POLICE UNIFORMSTWO ARRESTED FROM BAREILLYAMLA CO NITIN KUMARSMUGGLERS ARRESTED IN BAREILLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.