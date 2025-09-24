ETV Bharat / state

पुलिस की वर्दी पहनकर करते थे अफीम-स्मैक की स्मगलिंग, बरेली से दो आरोपी गिरफ्तार

बरेली: अलीगंज थाने की पुलिस ने दो ऐसे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे. बरेली के अलीगंज थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में सवार दो लोग मादक पदार्थों की तस्करी करने जा रहे हैं.

वैगनआर कार से मिली अफीम-स्मैक: इसके बाद अलीगंज थाने की पुलिस ने अखा मोड़ के पास सामने से आ रही वैगनआर कार को घेर लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें सवार दो व्यक्तियों के पास से लाखों रुपये की अफीम और स्मैक बरामद हुई. ये लोग पुलिस की वर्दी पहन कर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे.

कार में यूपी पुलिस की वर्दी मिली: सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दोनों आरोपी मुनीष और हजारीलाल की कार से एक उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी भी मिली. जब पुलिस ने तस्कर मुनीष और हजारीलाल को गिरफ्तार करपूछताछ की, तो पता चला कि पुलिस से बचने के लिए तस्कर मुनीष वर्दी पहनकर फर्जी पुलिस वाला बन जाता था.