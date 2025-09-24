पुलिस की वर्दी पहनकर करते थे अफीम-स्मैक की स्मगलिंग, बरेली से दो आरोपी गिरफ्तार
आंवला सीओ नितिन कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में मुनीष और उसके साथी हजारीलाल को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 11:29 PM IST
बरेली: अलीगंज थाने की पुलिस ने दो ऐसे ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे. बरेली के अलीगंज थाने की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में सवार दो लोग मादक पदार्थों की तस्करी करने जा रहे हैं.
वैगनआर कार से मिली अफीम-स्मैक: इसके बाद अलीगंज थाने की पुलिस ने अखा मोड़ के पास सामने से आ रही वैगनआर कार को घेर लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें सवार दो व्यक्तियों के पास से लाखों रुपये की अफीम और स्मैक बरामद हुई. ये लोग पुलिस की वर्दी पहन कर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे.
कार में यूपी पुलिस की वर्दी मिली: सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दोनों आरोपी मुनीष और हजारीलाल की कार से एक उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी भी मिली. जब पुलिस ने तस्कर मुनीष और हजारीलाल को गिरफ्तार करपूछताछ की, तो पता चला कि पुलिस से बचने के लिए तस्कर मुनीष वर्दी पहनकर फर्जी पुलिस वाला बन जाता था.
पुलिस को चकमा देककर कर रहे थे स्मगलिंग: दोनों पुलिस की चेकिंग से बचकर मादक पदार्थों की तस्करी बेरोकटोक कर रहे थे. आंवला सीओ नितिन कुमार ने बताया कि एक मुखबिर की सूचना के बाद एक वैगनआर कार से लाखों रुपये की स्मैक और अफीम को बरामद किया गया है. इसकी कीमत लाखों रुपये है. मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में मुनीष और उसके साथी हजारीलाल को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
