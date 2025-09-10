ETV Bharat / state

पत्नी से बात करने के शक में रिकवरी एजेंट की हत्या; शराब पिलाकर लोहे के सब्बल से किये थे वार, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल ने रिकवरी एजेंट कुनाल शुक्ला की हत्या का किया खुलासा.

प्रेसवार्ता के दौरान डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल.
प्रेसवार्ता के दौरान डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल. (Photo credit: ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 10:42 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 10:57 PM IST

लखनऊ : राजधानी में रिकवरी एजेंट की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि एक युवक ने अपनी पत्नी से बात करने के शक में रिकवरी एजेंट की हत्या कर दी. पुलिस ने सर्विलांस सेल व साक्ष्यों के आधार पर वसीम और विवेक को गिरफ्तार किया है.

डीसीपी दक्षिणी निपुन अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को थाना बंथरा क्षेत्र के दादूपुर में रहने वाले रिकवरी एजेंट कुनाल शुक्ला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिसके बाद स्थानीय पुलिस व उच्चाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे. मृतक के भाई सौरभ शुक्ला की तहरीर के आधार पर बंथरा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीमों का गठन किया गया था. मैनुअल एवं टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने विवेक सिंह व वसीम अली खान को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में वसीम अली खान ने बताया कि वह विवेक के ऑफिस पर कई वर्षों से काम कर रहा है. विवेक को शक था कि पत्नी से कुनाल बातचीत करता था. विवेक व कुनाल के बीच कुछ पैसों को लेकर आपसी मनमुटाव चल रहा था. कुनाल के आचरण से परेशान होकर विवेक ने मेरे साथ मिलकर इसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

पूछताछ में बताया कि प्लान के मुताबिक, सोमवार रात जब विवेक ने कुनाल को शराब पिलाकर नशे की हालत में कर दिया, तब मुझे रात 9.30 बजे फोन करके बताया. उसके बाद मैं पहुंचा मैंने बेड के पास रखा हुआ लोहे का सब्बल उठाया और उसके चेहरे पर चार-पांच बार प्रहार किया. जिससे मेरे चेहरे व कपड़ों पर खून काफी लग गया था. आस-पास दीवारों पर भी खून के छींटे पड़ गईं थीं.

पूछताछ में उसने बताया कि वह बाहर निकलकर बाउंड्रीवाल के उस पार सब्बल को फेंककर सीधा प्लांट पर पहुंचा. वहां पर विवेक मेरा इतजार कर रहा था. मैने विवेक को बताया की काम हो गया है. मैं कुनाल का मोबाइल भी लाया हूं. तभी विवेक ने कहा कि मोबाइल से हम लोग पकड़े जा सकते हैं, ऐसा करो कि मोबाइल को पास के नाले में फेंक दो. मैने मोबाइल को नाले में फेंक दिया. इसके बाद मैं घर चला गया था. मैने अपने कपड़े धुलकर एक पाॅलीथीन में रखकर झाड़ियों में छिपा दिये थे.


पूछताछ में विवेक ने बताया कि कुनाल और मेरी पत्नी के बीच में अक्सर बात होती थी. जिसकी वजह से मेरी गांव में बदनामी हो रही थी. कुनाल से मेरा पैसों के लेनदेन का भी विवाद था. सोमवार रात को मैने कुनाल को शराब पिलाई थी, जब वह नशे में होकर सो गया तब मैंने वसीम को फोन करके बुला लिया. इसके एवज में मैंने वसीम को मकान बनाकर देने का प्रलोभन दिया था. वसीम ने रात में दफ्तर में सो रहे कुनाल की मेरे कहने पर हत्या कर दी.

Last Updated : September 10, 2025 at 10:57 PM IST

