ETV Bharat / state

बलरामपुर में पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले का खुलासा; फर्जी दस्तावेज से 12 करोड़ का 'खेल', शाखा प्रबंधक समेत दो गिरफ्तार

बलरामपुर : जिले के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में करोड़ों रुपये का लोन घोटाला सामने आया है. आरोप है कि नगर बालागंज शाखा में बैंक अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोन देने के नाम पर 12 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन कर दिया. नगर कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

मुख्य महाप्रबंधक ने दर्ज कराई थी शिकायत : पुलिस के मुताबिक, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक सर्किल कार्यालय अयोध्या की ओर से नगर कोतवाली में पिछले महीने की 15 तारीख को शिकायत दर्ज कराई गई थी. उनका आरोप था कि पंजाब नेशनल बैंक नहर बालागंज के शाखा प्रबंधक महेश त्रिपाठी सहित बैंक के अन्य आठ सहकर्मियों ने बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए फर्जी एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न लोन खाते खोलकर जालसाजी करके करोड़ों रुपये गबन कर लिया है.

दो आरोपी गिरफ्तार : पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने गुरुवार को बताया कि शिकायत की जांच की गई तो मामला सही पाया गया. जांच में पाया गया कि अलग-अलग समय पर फर्जी लोन खाता बनाकर लगभग 46 लोन धारकों के आठ करोड़ 9 लाख 87 हजार रुपये एवं 40 मुद्रा लोन खातों से तीन करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपये का गबन किया गया है, जिसमें समरजीत नामक व्यक्ति की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है. उन्होंने बताया कि तत्कालीन पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महेश त्रिपाठी एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक समरजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : वाहनों का बीजी सीरीज घोटाला; रामपुर एआरटीओ सहित 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज