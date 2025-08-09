नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सीवर में गिर कर एक मासूम की जान चली गई. दिल्ली के गांव खेड़ा खुर्द गांव में यह हादसा हुआ. पुलिस ने बताया कि उसे शनिवार को बच्चे के सीवर में गिरने की सूचना मिली थी. घटना के बाद से बच्चे की तलाश में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. इसके बाद परिवार के त्यौहार की खुशियां गम में बदल गई.

दरअसल, सुबह के वक्त जब बारिश बहुत तेज हो रही थी. इस दौरान घर के बाहर सड़क पर एक बच्चा खेलते हुए सीवर के पास पहुंच गया. बताया जा रहा है कि बच्चा गेंद उठाने के लिए सीवर के पास पहुंचा था. जलभराव होने की वजह से सीवर दिखाई नहीं दे रहा था. इसके कारण अचानक ढाई साल का मासूम सीवर में गिर गया. जब काफी देर तक बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू किया. तलाश करते हुए जब परिवार परेशान हो गया तो पुलिस को मामले की जानकारी दी गई.

इसके बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की कार्रवाई शुरू हुई. सीसीटीवी फुटेज में बच्चा सीवर में गिरता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ढाई साल के मासूम बच्चे को सीवर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

वसंत कुंज में खेलते वक्त खुले सीवर में गिरा बच्चा

हाल ही में दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज में एक बच्चे के खुले सीवर में गिरने की खबर सामने आई थी. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वसंत कुंज इलाके में खेलते समय एक नाबालिग लड़का खुले सीवर में गिर गया. जिसे बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है. पुलिस के अनुसार, वसंत कुंज दक्षिण पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें अधिकारियों को सूचित किया गया कि एक बच्चा सीवर में गिर गया है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "त्वरित कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम अन्य बचाव एजेंसियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची" शुरूआती जांच से पता चला कि कुछ स्थानीय बच्चों ने यह घटना देखी और आस-पास के निवासियों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने फिर पुलिस से संपर्क किया.

फायर विभाग के 4 कर्मचारी बचाव दल में शामिल

पुलिस की माने तो "इस मामले को प्राथमिकता दी गई और समन्वित बचाव अभियान के लिए कई एजेंसियों को लगाया गया . तलाशी अभियान के लिए सीवेज सामग्री को हटाने और चैंबर को खोलने के लिए एक जेसीबी मशीन तैनात की गई. साथ ही, वसंत कुंज फायर ब्रिगेड से चार कर्मियों के साथ एक दमकल गाड़ी भी सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंची थी.

