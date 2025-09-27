ETV Bharat / state

डालनवाला मर्डर केस, हत्या में बदली परिवारों की पुरानी रंजिश, 6 घंटे के अंदर पकड़े गये आरोपी

डालनवालावाला आंबेडकर कॉलोनी हत्या मामले में पुलिस ने 6 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

DEHRADUN DALANWALA MURDER
देहरादून डालनवाला मर्डर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2025 at 7:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: थाना डालनवाला क्षेत्र में आंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले दो परिवारों में विवाद हो गया. देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया यहां दो युवकों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. धारदार हथियार से हमले के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया. पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची. जिसके बाद मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

आंबेडकर कॉलोनी में दो परिवारों में पहले से ही विवाद चलता आ रहा था. बीते रोद दोनों परिवारों के बीच विवाद अधिक बढ़ गया. विवाद बढ़ने के बाद एक परिवार के युवक अमन और निखिल ने दूसरे परिवार के 22 वर्षीय शिवम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टर ने शिवम को मृत घोषित कर दिया. कॉलोनी में घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद थाना डालनवाला पुलिस ने मौके पर पहुंच कर स्थिति को नियंत्रण किया.

पुलिस ने बताया मृतक युवक शिवम के परिजनों का पड़ोस में रहने वाले सुकिंदर सिंह के परिवार से पुराना विवाद चल रहा था, शुक्रवार शाम के समय सुकिंदर सिंह के बेटे निखिल और अमन ने विवाद के चलते शिवम को बुलाकर उस पर धारदार हथियार से हमला किया. जिसके बाद वे फरार हो गये. घटना के संबंध में परिजनों ने तहरीर दी. जिसके आधार पर थाना डालनवाला पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना डालनवाला ने पुलिस टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी. जिसके बाद पुलिस ने 6 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

देहरादून डालनवाला मर्डरदेहरादून में हत्यादेहरादून पुलिस न्यूजDEHRADUN DALANWALA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.