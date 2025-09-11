ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में ई-रिक्शा ड्राइवर की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

मुजफ्फरनगर न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 10:38 PM IST | Updated : September 11, 2025 at 11:00 PM IST 2 Min Read

मुजफ्फरनगर: जिले में ई-रिक्शा चालक समीर की हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. अपर जिला सत्र न्यायाधीश-5 काशिफ शेख की अदालत ने दोनों आरोपियों दीपू उर्फ विपु और सुशील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. ई-रिक्शा लेने के लिए की थी हत्या: यह वारदात 12 सितंबर 2023 को हुई थी. थाना कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर निवासी समीर ई-रिक्शा चलाता था. आरोपी सवारी बनकर उसे ग्राम दुर्गन्धपुर ले गए. वहां उन्होंने समीर की हत्या कर दी. शव को जंगल में छिपा दिया और ई-रिक्शा लूट लिया. समीर के पिता सय्यद हसन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. समीर के पिता की तहरीर पर केस दर्ज हुआ था: पुलिस ने धारा के तहत मामला दर्ज किया. जांच में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से लूटा गया ई-रिक्शा बरामद हुआ और शव भी मिल गया. वारदात की सूचना समीर के पिता सय्यद हसन ने थाने में दी थी. इसके आधार पर पुलिस ने हत्या, सबूत मिटाने, लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर न केवल शव बरामद किया, बल्कि लूटा गया ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया.

Last Updated : September 11, 2025 at 11:00 PM IST