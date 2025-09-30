जेल से छूटते ही करने लगे तस्करी, 84 लाख की अफीम के साथ दबोचे गए दो आरोपी
उधम सिंह नगर पुलिस ने एटीएफ के साथ मिलकर दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है.
रुद्रपुर: उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश में अवैध नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है. यहीं कारण है कि इन दिनों नशा तस्कर पुलिस के बिछाए जाल से बच नहीं पा रहे है. नया मामला उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है. उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में उत्तराखंड एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अफीम के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है.
उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुद पूरे मामला का खुलासा किया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी. एसएसपी मणिकांत मिश्रा के अनुसार दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को सात किलो से ज्यादा अफीम मिली है. बरामद की गई अफीम की इंटरनेशन मॉर्केट में कीमत करीब 84 लाख रुपए है. पुलिस ने बताया कि आरोपी अफीम यूपी के बरेली से लाए थे, जिसे वे उधम सिंह नगर में अलग-अलग जगहों पर सप्लाई करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया.
पुलिस के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में अफीम की सप्लाई रात्रि में जनपद में होने जा रही है, जिस पर STF ने पुलभट्टा थाना क्षेत्र में यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर सघन चैकिंग अभियान चलाया. तभी पुलिस की नजर दो संदिग्ध लोगों पर पड़ी.
पुलिस का कहना है कि जब बाइक सवार दोनों व्यक्ति को रोकने का इशारा किया गया तो वो सकपका गए. शक होने पर जब पुलिस ने दोनों लोगों की तलाशी ली तो उनके पास के करीब 7.042 किलो ग्राम अफीम बरामद हुई.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम चमन प्रकाश उर्फ लखविंदर निवासी ग्राम गेलाटांडा थाना नवाबगंज, जिला बरेली यूपी उम्र 30 वर्ष और महावीर निवासी ग्राम सल्लन नगर थाना बिनावर जिला बदायूं यूपी उम्र 28 वर्ष बताया.
पुलिस ने अनुसार दोनों लंबे से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करते है. पहले भी दोनों ने उत्तराखंड में कई बार अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी की है. चमन प्रकाश के खिलाफ यूपी के कई थानों में हत्या, लूट और एनडीपीएस एक्ट के कुल सात मुकदमें दर्ज है. वहीं दूसरे आरोपी महावीर के पर भी यूपी में एनडीपीएस एक्ट के दो मकदमें पंजीकृत हैं. दोनों अभियुक्त इसी माह जिला कारागार बरेली से जमानत में रिहा होकर आये हैं.
जिस बाइक पर आरोपी अफीम की तस्करी कर रहे थे, उसे पुलिस ने सीज कर दिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह अफीम की खेप डालचन्द्र निवासी ग्राम नवदिया थाना बमौरा जिला बरेली (उ.प्र.) से लाए थे. उत्तराखंड में आरोपी अफीम को ऊंचे दाम पर बेचते थे. पुलिस टीम अन्य अपराधियों की तलाश में जुट गई है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना पुलभट्टा में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाही की जा रही है.
