जेल से छूटते ही करने लगे तस्करी, 84 लाख की अफीम के साथ दबोचे गए दो आरोपी

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 30, 2025

रुद्रपुर: उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश में अवैध नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है. यहीं कारण है कि इन दिनों नशा तस्कर पुलिस के बिछाए जाल से बच नहीं पा रहे है. नया मामला उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है. उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में उत्तराखंड एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अफीम के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुद पूरे मामला का खुलासा किया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी. एसएसपी मणिकांत मिश्रा के अनुसार दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को सात किलो से ज्यादा अफीम मिली है. बरामद की गई अफीम की इंटरनेशन मॉर्केट में कीमत करीब 84 लाख रुपए है. पुलिस ने बताया कि आरोपी अफीम यूपी के बरेली से लाए थे, जिसे वे उधम सिंह नगर में अलग-अलग जगहों पर सप्लाई करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया. जेल से छूटते ही करने लगे तस्करी (ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में अफीम की सप्लाई रात्रि में जनपद में होने जा रही है, जिस पर STF ने पुलभट्टा थाना क्षेत्र में यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर सघन चैकिंग अभियान चलाया. तभी पुलिस की नजर दो संदिग्ध लोगों पर पड़ी.

