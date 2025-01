ETV Bharat / state

गुमला में पीएलएफआई नक्सली संगठन के नाम पर मांगते थे लेवी, दो आरोपी गिरफ्तार - LEVY IN NAME OF PLFI

गुमला पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : 35 minutes ago