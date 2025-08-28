रांचीः जिला पुलिस ने तमाड़ की रहने वाली एक महिला की हत्याकांड से पर्दा हटा दिया है. महिला की हत्या करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस मामले में कार्रवाई करते हुए दानिश कुरैशी और मो. साउद काजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में दानिश के माता-पिता भी आरोपी हैं जो फिलहाल हज यात्रा पर हैं.

क्या है पूरा मामला

रांची के तमाड़ की रहने वाली महिला की हत्या कर उसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी. उनकी हत्या गला दबाकर की गई थी और हत्या को हादसे का रूप देने के लिए उसके शव को तमाड़-सिल्ली मार्ग पर फेंक दिया गया था.

मामला सामने आने में बाद और महिला के पोस्टमार्टम के बाद जानकारी मिली थी कि महिला की हत्या की गई है उसकी मौत हादसे में नहीं हुई. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि 25 अगस्त को मृतका की बेटी के द्वारा तमाड़ थाना में एक लिखित आवेदन देकर सूचित किया गया कि दिनांक 24 अगस्त को उनकी मां रांची के कांटाटोली के रहने वाले नशीम कुरैशी के घर गयी थी. जो वापस घर नहीं आई है.

महिला की पुत्री ने यह भी बताया की पिताजी के देहांत हो जाने के बाद नशीम कुरैशी का मेरी मां के साथ विगत 15 वर्ष से प्रेस प्रसंग था, नशीम कुरैशी और मेरी मां विगत 15 वर्ष से पति पत्नी जैसे रहते थे. इन दोनों से एक बहन और तीन भाई भी है. पुत्री ने आवेदन देकर अपनी मां को लेकर अनहोनी की आशंका जताई थी.

जांच में जुटी पुलिस तब हुआ हत्या का खुलासा

पुत्री के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर रूरल एसपी रांची के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बुंडू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहयोग से घटना में शामिल नशीम कुरैशी के बेटे दानिश कुरैशी और ड्राइवर मो० साउद काजी को को बुंडब एदलहातु से गिरफ्तार किया गया. तब जाकर यह पता चला की अपने पिता से महिला (प्रेमिका) का पीछा छुड़ाने के लिए ही दानिश ने महिला की हत्या कर दी. दानिश ने अपने पिता और मां के साथ मिलकर महिला को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी.

क्या रही हत्या की वजह

पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान दोनों के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए नशीम कुरैशी के बेटे दानिश कुरैशी बताये कि मेरे पिता और महिला का काफी दिनों से प्रेम प्रसंग था. जिससे हर समय घर में लड़ाई होता रहता था. कई बार समझाने के बावजूद भी महिला मेरे घर पर आ जाती थी.

इस संबंध में मेरे पिता नशीम कुरैशी और मेरी मां सायरा खातून और मेरे द्वारा एक साजिश रची कि जब मेरे पिता और मेरी मां हज करने चले जाएंगे तो मैं (दानिश कुरैशी) और चालक मो० साउद काजी दोनों मिलकर महिला को ठिकाने लगा देना.

दानिश ने बताया कि इसी के तहत 18 अगस्त को जब मेरी मां और पिता मेरे भाई अजहर कुरैशी के साथ हज करने गये. 24 अगस्त को हर बार की तरह इस बार भी महिला पैसा मांगने आयी तो हम दोनों के द्वारा उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर टाटीसिलवे में शराब पिलाकर राहे-सोनाहातु-सिल्ली के रास्ते ईचागढ़ थाना होते हुए टीकर मोड़ के पास सुनसान जगह पर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

इसके बाद टाटा-रांची मुख्य पथ पर उलीडीह स्थित परासी चौक के पास शव को फेंक कर उसपर गाड़ी चढ़ा दी. जिससे ऐसा लगे कि कोई अज्ञात वाहन के द्वारा दुर्घटना हुई है.

