ETV Bharat / state

पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश, धरे गए तो गिड़गिड़ाए कि अब अपराध से तौबा...माफ करो

दोनों आरोपियों को अस्पताल तक पैदल ले गई पुलिस ( ETV Bharat Dausa )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 5, 2025 at 2:54 PM IST | Updated : October 5, 2025 at 3:55 PM IST 2 Min Read

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने शुक्रवार रात में पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे जान बचाई. उसके बाद बदमाश पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गए. पुलिस ने दो बदमाशों को 12 घंटे में शनिवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मेडिकल के लिए रविवार को दोनों बदमाशों को पैदल परेड कराते हुए अस्पताल ले गई. इस दौरान दोनों आरोपी माफी मांगते और गिड़गिड़ाते नजर आए. थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी पुलिस, डीएसटी और साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में फरार बदमाश पकड़े गए. आरोपी संजय मीना निवासी लोटवाड़ा, राहुल मीना निवासी किरोड़ी और दिलखुश उर्फ डीके मीना वारदात के बाद अलग-अलग दिशाओं में भागे, लेकिन लोकेशन ट्रैकिंग और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने संजय और राहुल को शिवदासपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. परेड करते समय बदमाशों ने मांगी माफी... (ETV Bharat Dausa)

Last Updated : October 5, 2025 at 3:55 PM IST