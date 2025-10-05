ETV Bharat / state

पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश, धरे गए तो गिड़गिड़ाए कि अब अपराध से तौबा...माफ करो

दौसा जिले में पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की कोशिश के आरोपी दो युवक धरे गए. पुलिस ने अस्पताल तक परेड कराई.

The police took both the accused to the hospital on foot
दोनों आरोपियों को अस्पताल तक पैदल ले गई पुलिस (ETV Bharat Dausa)
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने शुक्रवार रात में पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे जान बचाई. उसके बाद बदमाश पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गए. पुलिस ने दो बदमाशों को 12 घंटे में शनिवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मेडिकल के लिए रविवार को दोनों बदमाशों को पैदल परेड कराते हुए अस्पताल ले गई. इस दौरान दोनों आरोपी माफी मांगते और गिड़गिड़ाते नजर आए.

थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी पुलिस, डीएसटी और साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में फरार बदमाश पकड़े गए. आरोपी संजय मीना निवासी लोटवाड़ा, राहुल मीना निवासी किरोड़ी और दिलखुश उर्फ डीके मीना वारदात के बाद अलग-अलग दिशाओं में भागे, लेकिन लोकेशन ट्रैकिंग और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने संजय और राहुल को शिवदासपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

परेड करते समय बदमाशों ने मांगी माफी... (ETV Bharat Dausa)

पढ़ें: गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों का पैदल परेड, पुलिस ने बाजार में घुमाया

बचने को पहने महिलाओं के कपड़े: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी संजय और राहुल शिवदासपुरा थाना इलाके में महिलाओं के कपड़े पहनकर एक मकान में छिपे थे. पुलिस पहुंची तो आरोपी साड़ी और चुन्नी पहने थे. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

जुलूस में आए गिड़गिड़ाते नजर: गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले गई. रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो पैदल ही अस्पताल ले गई. पैदल परेड करते समय आरोपी संजय और राहुल गिड़गिड़ा रहे थे. लोगों और पुलिस से माफी मांगते हुए बोले- हमने गलती की है, पुलिस को मारने का प्रयास किया. इसलिए आज ये हाल हुआ. अब अपराध से तौबा करते हैं.

Last Updated : October 5, 2025 at 3:55 PM IST

