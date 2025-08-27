बरेली : जिले के कैंट थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने बदायूं के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों आरोपी हवालात से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और अपनी गलती पर माफी मांगी. आरोपियों ने कहा, 'हमको माफ कर दो हमसे गलती हो गई. हमको माफ कर दो बहनों हमसे गलती हो गई. ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे हमको माफ कर दो.'

क्षेत्राधिकारी प्रथम आशुतोष शिवम ने दी जानकारी. (Video credit: सोर्स : बरेली पुलिस)

20 अगस्त को परिजनों ने दी थी तहरीर : क्षेत्राधिकारी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि 20 अगस्त को एक छात्रा के परिजनों ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना की लिखित तहरीर दी थी, जिसके बाद दो पुलिस टीमें बनाकर छेड़छाड़ करने वाले बाइक सवारों की तलाश की गई. कैंट थाने की पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर बदायूं के रहने वाले आसिफ और शोएब को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. छेड़छाड़ की घटना में लिप्त तीन अन्य आरोपियों की भी लगातार तलाश की जा रही है. जल्द उनको भी गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

दो आरोपियों को किया गिरफ्तार : पुलिस के मुताबिक, परिजनों ने बताया कि छात्रा कक्षा 9 में पढ़ती है. आरोप है कि छात्रा 20 अगस्त को अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी लाल फाटक के पास दो बाइक सवार पांच मनचलों ने काफी दूर तक पीछा कर छेड़छाड़ की. घटना के बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने कैंट थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत की. पुलिस ने दो टीमें बनाकर बाइक नंबर के आधार पर बदायूं के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.





यह भी पढ़ें : लखनऊ में छात्रा का आरोप- युवक ने धमकी देकर किया दुष्कर्म; वीडियो बनाकर की ब्लैकमेलिंग

यह भी पढ़ें : मेरठ में दिल्ली की महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर चलते ई-रिक्शा से फेंका, दोस्त की पार्टी में शामिल होने आई थी