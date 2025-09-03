बरेली : कैंट थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के अपहरण के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बुजुर्ग को सकुशल बरामद कर लिया है. आरोपियों ने अपहरण के बाद उनकी पत्नी को व्हाट्सएप कॉलकर डेढ़ लाख रुपये मांगी. रुपये मिलने के बाद आरोपियों ने तीन लाख रुपये की डिमांड की. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चार आरोपी अभी भी फरार हैं. जिनकी तलाश की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

नानकमत्ता गुरुद्वारे में दर्शन करने जा रहे थे : पुलिस के मुताबिक, पंजाब के कपूरथला के रहने वाले दर्शन सिंह (55) पंजाब पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (ASI) के पद से सेवानिवृत्त हैं. वह घर से उधमसिंह नगर दर्शन करने जा रहे थे. दर्शन सिंह बरेली तक ट्रेन से पहुंचे और उसके बाद उन्हें रोडवेज बस से जाना था, लेकिन रास्ता भटकते हुए वह 30 अगस्त की सुबह बरेली कैंट थाना क्षेत्र के लाल फाटक इलाके में पहुंच गए. इस दौरान कार सवार युवकों ने उनसे बात कर पूछा और फिर उन्हें नानकमत्ता छोड़ने का विश्वास दिलाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर अपहरण कर लिया.

बैंक खाते में मंगवाए डेढ़ लाख रुपये : पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने दर्शन सिंह का अपहरण कर उनके ही मोबाइल फोन से दर्शन सिंह की पत्नी को व्हाट्सएप कॉल की और शुरू में डेढ़ लाख रुपये की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी. परिजनों ने आरोपियों की ओर से बताए गए बैंक खाते में डेढ़ लाख रुपये भेज दिए, पर उसके बाद भी आरोपियों ने दर्शन सिंह को नहीं छोड़ा और तीन लाख रुपये फिरौती की और मांग की. जिसके बाद दर्शन सिंह के भाई मंगलवार (2 सितंबर) को बरेली पहुंचे और उन्होंने अज्ञात अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. बरेली पुलिस ने सर्विलांस की मदद से देर रात दर्शन सिंह को बदमाशों के चुंगल से सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने आरोपी आकाश और वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके चार साथी अभी भी फरार हैं.





तीन लाख रुपये की और मांग की : पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र में रहने वाले पेंटर आकाश और नारियल पानी बेचने वाले वीरेंद्र अपने चार अन्य साथियों के साथ एक कार और एक बाइक से घटना वाले दिन कैंट इलाके में टहल रहे थे, तभी इन्हें यह अनजान बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए, जहां आरोपियों ने उनका अपहरण कर लिया और फिर फिरौती के डेढ़ लाख रुपये अपने बैंक खाते में डलवा लिए और उसके बाद भी तीन लाख रुपये की और मांग की. फिलहाल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.





