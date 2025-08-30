नाथद्वारा : शहर में तंत्र-मंत्र के नाम पर एक युवक से एक करोड़ रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को श्रीनाथजी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपये भी बरामद किए हैं. यह घटना नाथद्वारा के गुर्जरपुरा क्षेत्र की है, जहां पीड़ित अभिषेक गुर्जर ने तंत्र-मंत्र के बहाने पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप लगाया था.

थानाधिकारी मोहनसिंह ने बताया कि 13 जून को दर्ज हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए महाराष्ट्र से मुख्य आरोपी अखलाख यामीन अंसारी व मोहम्मद शोएब अकरम खान को गिरफ्तार कर अबतक 25 लाख रुपये की बरामदगी की गई है.

पीड़ित के परिचित ने ही मिलवाया था बाबा से : थाने पर दी रिपोर्ट में पीड़ित अभिषेक गुर्जर ने बताया कि छह माह पूर्व नाथद्वारा निवासी अल्ताफ से उसे एक बाबा की जानकारी मिली थी, अल्ताफ ने उसे बताया था कि एक बाबा है जो एंटीक चीज रखता है जिससे पैसे डबल हो जाते हैं. फिर उसने महाराष्ट्र निवासी अंसारी ओर पाली निवासी खालिद को बुलाया उन्होंने कहा कि वे बाबा के चेले है और जल्द उसे बाबा से मिलवाएंगे. जिसके बाद दिसंबर माह में बाबा उनसे मिलने उनकी राजमहल होटल पर आया.

पहली मुलाकात और झांसा : अभिषेक ने बताया कि दिसंबर में बाबा से मिलने के बाद उसने तांत्रिक क्रियाओं का ढोंग किया. बाबा ने होटल के कमरे पर पूजा सामग्री मंगवाई और तांत्रिक क्रियाओं के दौरान पैसे निकालने का दावा किया. इस पर अभिषेक ने बाबा की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब बाबा ने पहले पैसे देने की बात की, तो अभिषेक ने मना कर दिया और बाबा वहां से चला गया.

फिर से फोन पर झांसा : अभिषेक ने बताया कि बाबा के चेले बनकर आए अंसारी ने मई महीने में उसे फ़ोन कर कहा की एक अन्य बाबा है जो पहले क्रिया करेंगे फिर दोगुने हुए पैसे से वे अपना हिस्सा ले लेंगे और हमें हमारा हिस्सा दे देंगे. इस पर पीड़ित अंसारी की बातों में आ गया ओर उसे बुला लिया जिसके बाद अंसारी उसके साथी सरफराज ओर तांत्रिक बाबा आये और एक सुनसान जगह पर रात्रि में क्रिया करने का ढोंग किया और उन्हें शमशान जाकर आने का झांसा देकर पैसे और उनकी कार लेकर फरार हो गए.

लालच में आकर लिया लोन : बाबा की बातों में आकर पीड़ित महेंद्र ओर अभिषेक ने पैसे की व्यवस्था करने के लिए अभिषेक की होटल पर 50 लाख रुपए का लोन लिया ओर 50 लाख रुपए अन्य जगह से जमा किए. इस तरह से दोनों ठगों ने अभिषेक से करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी की. लेकिन अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 25 लाख रुपये की रकम बरामद कर ली है .