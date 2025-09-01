ETV Bharat / state

पुजारी हत्याकांड में नया मोड़, अवैध संबंधों के शक में हुआ मर्डर, बिलासपुर पुलिस का खुलासा - TWIST IN PRIEST MURDER CASE

रविवार को मंदिर के प्रांगण में पुजारी का शव मिला था.

TWIST IN PRIEST MURDER CASE
पुजारी की हत्याकांड में नया मोड़ (ETV Bharat)
Published : September 1, 2025 at 10:15 AM IST

बिलासपुर: तखतपुर थाना इलाके में रविवार को मंदिर के पुजारी की हत्या बदमाशों ने कर दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अबतक 5 लोगों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है. पकड़े गए लोगों पर पुजारी की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप है. पुजारी की हत्या बदमाशों ने मंदिर के प्रांगण में की थी. मृतक पुजारी मंदिर में ही रहकर पूजा पाठ का काम करता था. कल सुबह जब पुजारी की मां मंदिर में आई तो उसे बेटे की लाश वहां पड़ी मिली.

अवैध संबंधों के शक में हत्या: तखतपुर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक पुजारी का गांव के ही एक ग्रामीण की पत्नी से प्रेम संबंध था. जिस महिला से पुजारी का प्रेम संबंध था उस महिला का अपने पति से 6 महीने पहले सामाजिक तलाक भी हो गया था.

पुजारी की हत्याकांड में नया मोड़ (ETV Bharat)

शनिवार की दरमियानी रात हुआ मर्डर: महिला के पति को जब ये भनक लगी की उसकी पत्नी का संबंध पुजारी से है तो उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई. शनिवार को आरोपी अपने 3 साथियों के साथ मंदिर में पहुंचा. आरोपियों ने पुजारी को बताया कि उनकी मोटरसाइकिल की पूजा करनी है. पुजारी जब मोटरसाइकिल की पूजा करने आया तो आरोपियों ने उसकी उसकी हत्या ईंट और पाइप से पीटकर कर दी. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

मृतक था मंदिर का पुजारी: जिस पुजारी की हत्या हुई वो मंदिर में ही रहकर पूजा पाठ कराने का काम करता था. मृतक के पिता भी मंदिर में रहकर पूजा पाठ कराने का काम करते थे. पिता की मृत्यु के बाद बेटे को ये जिम्मेदारी मिली थी.

वारदात वाले दिन क्या हुआ: तखतपुर पुलिस की शिकायत में मृतक पुजारी रात 8 बजे घर से खाना खाकर मंदिर आया. मंदिर में आकर पुजारी सोने चला गया. देर रात अंजान लोगों ने धावा बोलकर उसे पकड़ लिया. पुजारी को काबू में करने के बाद बदमाशों ने ईंट और पाइप से पीट पीटकर उसकी हत्या कर दी. सुबह जब मृतक की मां मंदिर में बेटे को चाय नाश्ते के लिए बुलाने आई तो उसकी कोई आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ी. मृतक की मां जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंची वहां उसके बेटे का शव खून से लथपथ पड़ा मिला. ग्रामीणों की मदद से पुजारी की मां ने तखतपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुजारी की हत्या से मची सनसनी: मंदिर में पुजारी की हत्या किए जाने से इलाके लोग गुस्से में थे. पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक और डॉग स्वकॉड टीम को मौके पर बुलाया. 24 घंटे के भीतर पुलिस ने जांच के बाद हत्याकांड में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पकड़े गए लोगों में एक आरोपी नाबालिग भी है.

24 घंटे में हत्याकांड का खुलास: हत्याकांड को सुलझाने में बिलासपुर एस एस पी रजनेश सिंह, एएसपी ग्रामीण अर्चना झा और एस डी ओपी कोटा और थाना प्रभारी तखतपुर साथ ही ACCU की टीम की अहम भूमिका रही.

