जिलाध्यक्ष की सूची जारी होते ही कांग्रेस में घमासान, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के सामने नारेबाजी, जताया गया विरोध

खूंटी: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी होने के बाद पार्टी के भीतर कलह और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. बुधवार को खूंटी कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने झारखंड प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के सामने जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें हटाने की मांग की.

प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है जिसका कांग्रेस संगठन से कोई गहरा नाता नहीं है, न ही उन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए कोई काम किया है और न ही जमीनी स्तर पर उनका कोई वजूद है. इसके अलावा, उन्होंने जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा को भाजपा का स्लीपर सेल बताया.

जिलाध्यक्ष की सूची जारी होते ही कांग्रेस में घमासान (Etv Bharat)

झारखंड प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कई अन्य नेता आज "वोट चोर गद्दी छोड़" और "संगठन सृजन" नामक कार्यक्रम के लिए खूंटी पहुंचे. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले, कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोक लिया और नारे लगाए. के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले में महज एक प्रतिशत आबादी वाले वर्ग से फिर से व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस नेतृत्व के उस सिद्धांत के ख़िलाफ है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होगी. लेकिन, कांग्रेस ऑब्जर्वर ने जिले में आबादी को दरकिनार करते हुए, घुस लेकर फिर से उस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बना दिया.