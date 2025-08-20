शिमला: हिमाचल में विधानसभा मानसून सेशन के तीसरे दिन सदन में 58 साल की पक्की नौकरी देने का मुद्दा गूंजा. विपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान नौकरियों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा और सरकार पर गारंटियों के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. वहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोर्चा संभाला. इस दौरान युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई. वहीं, सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर निकल गए.

पक्की नौकरी के वादे का क्या हुआ?

दरअसल, भाजपा सदस्य बिक्रम ठाकुर ने अनुपूरक सवाल कर नौकरियों के नाम पर घेरा. बिक्रम ठाकुर ने पूछा, "लोगों को जो 58 साल की नौकरी देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? वहीं, उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष का 35 हजार को रोजगार देने का आंकड़ा अब 23 हजार कैसे पहुंच गया? इसके बारे में सदन में बताया जाए".

इससे पूर्व विधायक विपिन सिंह परमार और सत्तपाल सिंह सत्ती के मूल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक बिक्रम सिंह के अनुपूरक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पांच सालों में पूरा किया जाएगा. लोक सेवा और राज्य चयन आयोग के माध्यम से, जो भी चयनित होकर आएंगे, उन्हें दो साल बाद नियमित किया जाएगा". सीएम ने विपक्ष पर तंज कसा कि इन्होंने केवल राजनीतिक लाभ लेने को पद सृजित किए बिना ही संस्थान खिल दिए, लेकिन उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी. सरकार ने विभिन्न विभागों में 5,960 पद सृजित किए हैं.

नियुक्ति मिलने का इंतजार होगा खत्म

प्रदेश में अब एनटीटी शिक्षकों की नियुक्ति मिलने का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 6200 एनटीटी शिक्षकों को दो माह में नियुक्ति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सात हजार पद केवल शिक्षा विभाग में ही भरे गए हैं. इसके अतिरिक्त 5 हजार पंप ऑपरेटर, 1100 नर्सों के पद भरे गए हैं. वहीं, कई पदों को भरने का मामला आयोग को भेजा गया है. उन्होंने कहा कि 200 डॉक्टरों के पदों का परिणाम घोषित होने वाला है.

सीएम सुक्खू ने कहा, इसके अलावा सरकार युवाओं को विदेशों में भी रोजगार मुहैया करवा रही है. इसको लेकर यूरोप और जापान की एबेंसी से बात चल रही है. भारत सरकार से इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन को इसका लाइसेंस भी मिल गया है और सऊदी अरब में कुछ युवाओं को रोजगार दिलवाया भी जा चुका है. उन्होंने सदन को आश्वस्त करवाया कि इस साल नौकरियां ही नौकरियां मिलेगी. उन्होंने कहा कि जितने भी निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर निकले हैं, उसमें विदेश में भी रोजगार दिलाया जा चुका है और इसके लिए ओवरसीज रोजगार का विभाग बनाया गया है.

कैसे घट गया रोजगार का आंकड़ा?

भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने सत्ता पक्ष को नौकरियों के आंकड़े को लेकर घेरा. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी नौकरियों को लेकर यह सवाल किया था. लेकिन उस समय 34,980 को रोजगार देने की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि 23, 191 को रोजगार दिया गया है. उन्होंने पूछा कि नौकरियों का ये अंतर कैसे आ गया. मुख्यमंत्री का कथन विरोधाभासी है. इसके लिए उन्हें प्रदेश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान पांच साल में पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था. इस हिसाब में अढ़ाई वर्ष में अढ़ाई लाख को रोजगार मिलना चाहिए था, वह क्यों नहीं मिला?

'सदन में बोला जा रहा झूठ'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सदन के अंदर सत्ता पक्ष को घेरा. उन्होंने सत्ता पक्ष पर सदन के अंदर असत्य बोलने का भी आरोप लगाया. जयराम ठाकुर ने कहा, "सरकार जो आंकड़े गिना रही है, उसमें यह भी बताएं कि इसमें कितने पद पूर्व सरकार के समय के सृजित हुए थे और भर्ती के लिए प्रक्रियाधीन थे. क्या कांग्रेस अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुसार 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे को पूरा करेगी"

वहीं सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने जब अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाया तो शायद मुख्यमंत्री सुक्खू को उसमें शामिल ही नहीं किया गया था. उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह कर सत्ता प्राप्त करने से लोकतंत्र कमजोर होता है. उन्होंने पूछा कि क्या अनुबंध प्रथा को ट्रेनी में बदला गया है, उसे दोबारा वापस लिया जाएगा.

'विपक्ष परेशान और कंफ्यूज है'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष न केवल परेशान है, बल्कि कन्फ्यूज भी है. उन्होंने कहा कि वे बार-बार कह रहे हैं कि आंकड़े नोट कर लें, लेकिन वह बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि वे झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ प्रिवलेज लाया जाए.

ये भी पढ़ें: हिमाचल को केंद्र से आपदा राहत के तहत मिले 3247 करोड़, सुखविंदर सरकार ने विधानसभा में पेश किया आंकड़ा