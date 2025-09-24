ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि पर अंगार माता मंदिर में दंतैल हाथी की दहशत, धमतरी में हाई अलर्ट, कैसे होगी भक्ति ?

अंगार माता मंदिर में चंदा हाथी दल का एलिफेंट: सितंबर महीने के शुरुआती दौर से गंगरेल क्षेत्र में चंदा हाथी का दल डेरा जमाए हुए है. वन विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि यह दंतैल हाथी उसी ग्रुप का हिस्सा है. चंदा हाथी दल को वन विभाग ने PF 197 का नाम दिया है. इस दंतैल हाथी का नाम BBME-2 है. मंगलवार की रात मां अंगारमोती मंदिर परिसर में यह हाथी पहुंच गया.

हाथी से मां अंगार मोती मंदिर परिसर में दहशत: हाथी के आने से लोगों में दहशत का माहौल है. मंगलवार को वन विभाग ने परिसर को एक बार फिर खाली करवाया. गंगरेल क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. हाथी मंगलवार की रात अंगार मोती मंदिर के सामने डामर रोड पर घूम रहा था. वन विभाग द्वारा सतर्क रहने हिदायत दी जा रही है. जंगलों की ओर नहीं जाने के लिए वन विभाग लगातार मुनादी करवा रही है.

धमतरी: 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी शक्तिपीठों और मंदिरों में देवी मां की पूजा अर्चना का दौर जारी है. धमतरी के मां अंगार मोती मंदिर में श्रद्धालु दहशत के साये में पूजा कर रहे हैं. इसकी वजह एक दंतैल हाथी का उत्पात है. पिछले एक सप्ताह से गंगरेल क्षेत्र में इस हाथी ने डेरा जमा रखा है. मंगलवार की रात भरे नवरात्र में फिर हाथी मां अंगार मोती मंदिर परिसर पहुंच गया था.

मंगलवार की रात अंगारमोती मंदिर परिसर में यह हाथी पहुंच गया. इन दिनों नवरात्रि चल रहा है और श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है. मंदिर परिसर इलाके में हाथी के घूमने से भय का माहौल पैदा हो गया. वन विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं. अंगार मोती क्षेत्र के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है- श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी

धमतरी मां अंगार माता मंदिर में हाथी की दहशत (ETV BHARAT)

लोगों से मंदिर नहीं आने की अपील: वन विभाग ने लोगों से अपील जारी कि है कि वे मंदिर की ओर न जाएं. बार बार वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि हाथी को अंगार मोती मंदिर परिसर गंगरेल के आस-पास देखा गया है. अधिकारी स्थल पर मौजूद हैं और निगरानी कर रहे हैं. सभी से निवेदन है कि मंदिर की ओर ना जाएं और न ही किसी अन्य को वहां आने-जाने दें. क्योंकि इस समय बाहर से भी दर्शनार्थी आ-जा रहे हैं, कृपया उन्हें भी सतर्क करें.

बाहर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी वन विभाग लगातार सूचना दे रहा है. उन्हें सतर्क रहने और दिन में ही दर्शन करने के लिए कहा जा रहा है. वन विभाग की 20 अलग-अलग टीम हाथी की निगरानी में लगी हुई है जो अल्टरनेट अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. आम नागरिकों से भी यह अपील है कि हाथी वाले क्षेत्र में जाने से बचें- श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी

गंगरेल क्षेत्र में लगातार घूम रहा हाथी: धमतरी के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने दंतैल हाथी को लेकर ईटीवी भारत से बात की है. उन्होंने कहा कि दंतैल हाथी मंगलवार की रात मां अंगार मोती मंदिर क्षेत्र में पहुंच गया था. बुधवार की सुबह खिड़कीटोला की ओर उसे जाते देखा गया है. हमारी वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में लगी हुई है और आसपास गांव में सतर्क रहने के लिए लगातार मुनादी कराई जा रही है.