दंतैल हाथी की रिसोर्ट में मौज मस्ती, महाराष्ट्र से धमतरी पहुंचा जंबो, 15 गांवों में बढ़ा खतरा

पर्यटन क्षेत्र गंगरेल में हाथी की मौजूदगी बनी हुई है. वन विभाग की टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है.

ELEPHANT ENTERED RESORT
दंतैल हाथी की रिसोर्ट में मौज मस्ती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2025 at 7:08 AM IST

धमतरी: महाराष्ट्र से लम्बा सफर तय कर एक दंतैल हाथी धमतरी पहुंचा है. झुंड से बिछड़ कर धमतरी पहुंचा दंतैल हाथी पर्यटन क्षेत्र गंगरेल में घूम रहा है. महाराष्ट्र से धमतरी आए दंतैल हाथी की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है. सबसे ज्यादा डर गंगरेल आने वाले पर्यटकों को है. जिस जगह पर हाथी घूम रहा है वो जगह पर्यटन क्षेत्र में आता है. बड़ी संख्या में लोग इस समय यहां घूमने आते हैं. महाराष्ट्र से लंबा सफर तय कर हाथी जब बरडीहा रिसार्ट में घुसा तो लोगों ने उसका वीडियो बनाया.

महाराष्ट्र से धमतरी पहुंचा दंतैल हाथी: बरडीहा रिसार्ट में हाथी करीब 90 मिनट तक रहा. हाथी कभी रिसार्ट के लॉन में दौड़ लगाता तो कभी मैदान में घूमता. वन विभाग की टीम लगातार हाथी के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. हाथी को फिलहाल बरडीहा रिसार्ट एरिया से बाहर खदेड़ दिया गया है. लेकिन इलाके में हाथी के बने हुए होने के चलते करीब 15 गांवों में मुनादी के जरिए लोगों को अलर्ट किया गया है. वन विभाग की टीम हाथी की ट्रैकिंग भी कर रही है. वन विभाग की टीम लोगों को लगाता आगाह कर रही है कि वो हाथी के पास नहीं जाएं. हाथी को उकसाने की भी कोशिश नहीं करें.

दंतैल हाथी की रिसोर्ट में मौज मस्ती (ETV Bharat)

गंगरेल और डांगीमाचा गांव के डटा हाथी: जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगरेल और डांगीमाचा गांव के बीच में जंगली दंतैल हाथी विचरण कर रहा है. आने-जाने वाले लोगों को इस क्षेत्र में सचेत कर दिया गया है. वन विभाग के मुताबिक दंतैल हाथी एमई-थ्री अकेले विचरण कर रहा है. वन विभाग की टीम ने सभी गांव में अलर्ट जारी कर दिया है. जंगल के अंदर जाने के लिए मनाही है. गंगरेल क्षेत्र के करीब 15 गांवो में अलर्ट जारी किया गया है जिनमे विश्रामपुर, तुमराबहार, खिरकीटोला,डांगीमाचा,कसावाही,बोरिदखुर्द,बेलतरा,सोरम, भटगांव, बेन्द्रानवागांव,मरादेव, गंगरेल,कोटाभर्री, बरारी, शकरवारा, भोयना, मुड़पार शामिल है.

हाथी की ट्रैकिंग जारी: डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने कहा कि गंगरेल क्षेत्र में गुरुवार से ME-3 हाथी आ गया है. यह हाथी चंदा दल का है और काफी लंबा सफर करके महाराष्ट्र क्षेत्र से लौटा है. जो हमेशा से हाथियों का रूट रहा है उसी रूट से उसके लौटने की संभावना है. गंगरेल डुबान क्षेत्र से होते हुए केरेगांव से होते हुए आगे गरियाबंद तक जाने की संभावना है. डीएफओ ने कहा कि हम ग्रामीणों को अलर्ट कर रहे हैं. लगातार हाथी की ट्रैकिंग की जा रही है. यह काफी दिनों से अकेले घूम रहा है. पहले भी ये हाथी यहीं से होकर गया था और यही से वापस आया है. उम्मीद करते है कि वो वही रूट फिर से अपनाएगा.

