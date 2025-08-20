मोतिहारी: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि रहे मोतिहारी जिले में उनके प्रपौत्र तुषार गांधी ने मंगलवार को महत्वपूर्ण दौरा किया. यह दौरा ऐतिहासिक रूप से इसलिए भी खास रहा क्योंकि यही वह जगह है, जहां कुछ समय पहले तुषार गांधी का अपमान किया गया था. बावजूद इसके वे एक बार फिर मोतिहारी पहुंचे और बापू की स्मृतियों को नमन किया.

गांधी की कर्मभूमि में प्रपौत्र का दौरा: तुषार गांधी ने कवलपुर चौक से पदयात्रा करते हुए गांधी घाट स्थित ऐतिहासिक गांधी स्मारक तक पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके बाद उन्होंने ऐतिहासिक नीम के पेड़ का निरीक्षण किया जो चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है. यहां गांधीजन संघर्ष मोर्चा द्वारा उनके स्वागत में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया.

मोतिहारी में तुषार गांधी (ETV Bharat)

लोकतंत्र और किसानों की हालत पर चिंता: तुषार गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पहले हम अंग्रेजों से लड़ते थे, अब लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि बिहार में लगभग 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है.

यात्रा तुरकौलिया से हुई शुरू: मोतिहारी के तुरकौलिया में बापू के प्रपौत्र तुषार गांधी ने कहा कि पिछली यात्रा में कुछ गांधीवादी साथियों को नाराजगी हुई थी, इसलिए इस बार की यात्रा तुरकौलिया से शुरू की गई है.

तुषार गांधी (ETV Bharat)

जनजागरण और महागठबंधन को समर्थन: उन्होंने बताया कि पिछली बार उत्तर बिहार के आठ जिलों में यात्रा की गई थी, जबकि इस बार दक्षिण बिहार के पांच जिलों में जाकर गया में समापन होगा. यात्रा का उद्देश्य महागठबंधन के लिए समर्थन जुटाना और सरवाला मामले पर जनजागरण करना है. इस पहल से सामाजिक चेतना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

किसानों के अधिकारों पर खुलकर बोले: उन्होंने किसानों के अधिकारों की बात करते हुए कहा कि आज के समय में अंग्रेजों की तरह ही किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है. उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए नए भूमि कानूनों की आलोचना की, जो किसानों के लिए असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रहे हैं.

तुषार गांधी (ETV Bharat)

तुषार गांधी का गर्मजोशी से स्वागत: समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार अंजुमन ने की. साथ ही पूर्व मुखिया बेबी आलम, प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. तुषार गांधी का स्वागत गर्मजोशी से किया गया. किसानों और स्थानीय लोगों ने उनसे अपनी समस्याएं साझा की. विशेष रूप से नीलहा कोठी से जुड़ी जमीन विवाद और कृषि भूमि पर नए कानूनों से उपजे संकट पर चर्चा हुई.

मोतिहारी में सभा को संबोधित करते तुषार गांधी (ETV Bharat)

गांधी पुस्तकालय स्थापना का आश्वासन: तुषार गांधी ने युवाओं में गांधी विचारधारा और भारत की विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने तुरकौलिया में एक गांधी पुस्तकालय स्थापित करने का आश्वासन दिया ताकि नई पीढ़ी गांधीजी के विचारों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से परिचित हो सके.

महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी (ETV Bharat)

जब हुआ था अपमान: तुषार गांधी का यह दौरा उस घटना की पृष्ठभूमि में और भी खास हो जाता है, जब उन्हें इसी इलाके के पंचायत भवन से बाहर निकाल दिया गया था. दरअसल, 12 जुलाई को अपनी पदयात्रा के दौरान वे तुरकौलिया पहुंचे थे. मुखिया विनय कुमार साह के बुलावे पर तुषार गांधी पंचायत भवन में सभा को संबोधित करने गए थे. सभा के दौरान उनके साथ आए एक व्यक्ति ने राज्य सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर दी, जिससे मुखिया भड़क उठे. उन्होंने तुषार गांधी को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराया और अपमानजनक तरीके से सभा स्थल से बाहर निकाल दिया.

