पटना: आज पूरे देश में देवकीनंदन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि धनरूआ प्रखंंड में एक ऐसा गांव है, जहां आज भी भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी की आवाज लोगों को सुनाई देती है.

श्रीकृष्ण की बांसुरी की सुनाई देती है आवाज: राजधानी पटना से सटे 35 किलोमीटर की दूरी पर मसौढ़ी अनुमंडल धनरूआ प्रखंड अंतर्गत आने वाले विजयपुरा गांव में आज भी भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी के साथ-साथ सुबह जब गाय चराने के लिए गौपालक निकलते हैं, तो उन्हें पायल और घुंघरू की आवाज भी सुनाई देती है.

हर व्यक्ति को नहीं सुनाई देती आवाज: गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि यहां भगवान श्रीकृष्ण बांसुरी की मधुर तान छेड़ते हैं, जिसे आज भी सुना जा सकता है. यह सुरीली आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती है. ये आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है, जिनकी आस्था और कृष्ण भक्ति दिलों में बसती है.

जरासंध पर विजय पाकर यहां लौटे थे माधव: स्थानीय निवासी कुमुद कुमार सिंह ने बताया कि उनके पूर्वज कहानी बताते हैं कि बृजपुरा गांव में भगवान श्रीकृष्ण जब पांडवों के साथ जरासंध पर विजय पाकर लौट रहे थे, तब यहां उन्होंने यहां पर रात्रि में विश्राम किया था. इसके अलावा भगवान श्रीकृष्ण जब रुक्मणी हरण कर लौट रहे थे, तब भी उनका यहां ठहराव हुआ था, इसलिए शायद इस गांव का नाम वृजपुरा से विजयपुरा रखा गया होगा.

53 दिनों तक होती है रासलीला: ग्रामीणों की मानें तो रासलीला कब से यहां शुरू हुई है. आज तक किसी को पता नहीं है. यहां पर रासलीला का कार्यक्रम लगभग सैकड़ों सालों से किया जा रहा है. कहते है कि पूरे भारत में तीन जगह पर ही सबसे ज्यादा दिनों तक रासलीला का आयोजन होता है. जिसमें धनरूआ प्रखंड का यह विजयपुरा गांव भी है, जहां पर 53 दिनों तक रासलीला का कार्यक्रम किया जाता है.

जन्माष्टमी पर खास तैयारी: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है. ऐसे में विजयपुर गांव स्थित कन्हैया स्थान में जन्माष्टमी को लेकर भी तैयारी की जा रही है. यहां जन्माष्टमी पर दूर-दूर से लोग इस मंदिर में अपनी आस्था और मन्नतें मांगने के लिए आते हैं.

''आज भी हमारे गांव में गौ पालक सुबह 4 बजे गाय चराने निकलते है तो बांसुरी की सुरीली आवाज और श्री कृष्ण के पैरों में सजी पायल की आवाज सुनाई देती है.'' -योगेंद्र चंद्रवंशी, पूर्व मुखिया धनरूआ

क्यों मनाई जाती है जन्माष्टमी?: श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में माता देवकी के गर्भ से भाद्रपद महीने के आठवें दिन आधी रात को बंदीगृह में हुआ था. इसलिए अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है.

