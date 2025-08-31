ETV Bharat / state

तुमगांव पंचायत अध्यक्ष छेड़छाड़ के आरोप में हिरासत में लिए गए, गुस्साए समर्थकों ने थाने को घेरा - TUMGAON PANCHAYAT PRESIDENT

आरोपी की पत्नी ने कहा कि झूठे आरोपों में पुलिस ने उनके पति को पकड़ा है.

TUMGAON PANCHAYAT PRESIDENT
पंचायत अध्यक्ष हिरासत में (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2025 at 7:09 AM IST

3 Min Read

महासमुंद: तुमगांव पुलिस ने नगर पंचायत तुमगांव के अध्यक्ष बलराम कांत साहू को हिरासत में ले लिया है. परिवार वालों के मुताबिक नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू को उनके घर से पुलिस ने उठाया. तुमगांव में जैसे ही खबर फैली की पंचायत अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया है लोग गुस्से में उबल पड़े. नाराज लोगों ने तुमगांव थाने पर जमकर प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया.

पंचायत अध्यक्ष हिरासत में: नगर पंचायत तुमगांव अध्यक्ष बलराम कांत साहू की पत्नी ने बताया कि पुलिस ने उनके पति को बेवजह पकड़ा है. झूठे आरोपों में उनपर कार्रवाई की गई है. पीड़ित की पत्नी ने बताया कि जब वो लोग थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनको शिकायत तक दिखाने से इंकार कर दिया. पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष को पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है.

पंचायत अध्यक्ष हिरासत में (ETV Bharat)

मेरे पति के खिलाफ जो भी शिकायत हुई है वो झूठी शिकायत है. थाने से जब हमने कहा कि वो लिखित शिकायत दिखाए तो पुलिस ने शिकायत दिखाने से इंकार कर दिया: पीड़ित की पत्नी

परिवार वालों का तुमगांव पुलिस पर आरोप: आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने 29 अगस्त को अवैध शराब एवं व्यापार को बंद करने के लिए आवेदन दिया था. उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. वहीं, इस पूरे मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया की प्रार्थिया महिला ने बलराम कांत साहू पर छेड़छाड़ किए जाने की लिखित शिकायत तुमगांव थाने में की है. जिसके बाद उन्हें हिरासत मे लेकर पूछताछ की जा रही है.

महिला की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 351(3),296,74,75(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.अवैध शराब और उसके कारोबार की शिकायत का दूसरा मामला है, जिसकी भी जांच की जाएगी: प्रतिभा पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद

पुलिस ने कराया मेडिकल: तुमगांव पुलिस ने नगर पंचायत तुमगांव के अध्यक्ष बलराम कांत साहू से पूछताछ के बाद उनका डॉक्टरी मुलायजा कराया और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है. बलराम कांत साहू भाजपा से बगावत कर पंचायत चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे. पीड़ित के परिवार ने कहा है कि उनको निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए. पुलिस पर पीड़ित परिवार ने झूठे आरोपी में गिरफ्तार किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है.

गणेश उत्सव की तैयारियों में जुटे महासमुंद के मूर्तिकार, दूसरे राज्यों तक जाती है प्रतिमाएं
सरकारी शिक्षक ने पत्नी के सामने दी जान, आपसी विवाद बताई जा रही वजह, पुलिस जांच में जुटी
इंडस्ट्री को चारागाह और श्मशान भूमि देने का विरोध, ग्रामीणों की कलेक्टर से न्याय की गुहार

महासमुंद: तुमगांव पुलिस ने नगर पंचायत तुमगांव के अध्यक्ष बलराम कांत साहू को हिरासत में ले लिया है. परिवार वालों के मुताबिक नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू को उनके घर से पुलिस ने उठाया. तुमगांव में जैसे ही खबर फैली की पंचायत अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया है लोग गुस्से में उबल पड़े. नाराज लोगों ने तुमगांव थाने पर जमकर प्रदर्शन किया और थाने का घेराव किया.

पंचायत अध्यक्ष हिरासत में: नगर पंचायत तुमगांव अध्यक्ष बलराम कांत साहू की पत्नी ने बताया कि पुलिस ने उनके पति को बेवजह पकड़ा है. झूठे आरोपों में उनपर कार्रवाई की गई है. पीड़ित की पत्नी ने बताया कि जब वो लोग थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनको शिकायत तक दिखाने से इंकार कर दिया. पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष को पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है.

पंचायत अध्यक्ष हिरासत में (ETV Bharat)

मेरे पति के खिलाफ जो भी शिकायत हुई है वो झूठी शिकायत है. थाने से जब हमने कहा कि वो लिखित शिकायत दिखाए तो पुलिस ने शिकायत दिखाने से इंकार कर दिया: पीड़ित की पत्नी

परिवार वालों का तुमगांव पुलिस पर आरोप: आरोपी के परिवार वालों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने 29 अगस्त को अवैध शराब एवं व्यापार को बंद करने के लिए आवेदन दिया था. उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. वहीं, इस पूरे मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया की प्रार्थिया महिला ने बलराम कांत साहू पर छेड़छाड़ किए जाने की लिखित शिकायत तुमगांव थाने में की है. जिसके बाद उन्हें हिरासत मे लेकर पूछताछ की जा रही है.

महिला की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 351(3),296,74,75(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.अवैध शराब और उसके कारोबार की शिकायत का दूसरा मामला है, जिसकी भी जांच की जाएगी: प्रतिभा पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महासमुंद

पुलिस ने कराया मेडिकल: तुमगांव पुलिस ने नगर पंचायत तुमगांव के अध्यक्ष बलराम कांत साहू से पूछताछ के बाद उनका डॉक्टरी मुलायजा कराया और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है. बलराम कांत साहू भाजपा से बगावत कर पंचायत चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे. पीड़ित के परिवार ने कहा है कि उनको निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए. पुलिस पर पीड़ित परिवार ने झूठे आरोपी में गिरफ्तार किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है.

गणेश उत्सव की तैयारियों में जुटे महासमुंद के मूर्तिकार, दूसरे राज्यों तक जाती है प्रतिमाएं
सरकारी शिक्षक ने पत्नी के सामने दी जान, आपसी विवाद बताई जा रही वजह, पुलिस जांच में जुटी
इंडस्ट्री को चारागाह और श्मशान भूमि देने का विरोध, ग्रामीणों की कलेक्टर से न्याय की गुहार

For All Latest Updates

TAGGED:

TUMGAON POLICEMAHASAMUNDMOLESTATION CASEनगर पंचायत तुमगांवTUMGAON PANCHAYAT PRESIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.