ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में धूप का सितम, मंगलवार बना सितंबर का सबसे गर्म दिन, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिज़ाज बदल रहा है. बीते कई दिनों से बारिश न होने के कारण राजधानी में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच मंगलवार इस सितंबर महीने का सबसे गर्म दिन साबित हुआ, इससे पहले सोमवार सबसे गर्म दिन रहा था, लेकिन मंगलवार को तापमान उससे भी ऊपर चला गया.

मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 89 से 48 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया.

मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि धूप भी निकलेगी, बारिश की संभावना नहीं है. आज अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों की वजह से 17-18 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है.