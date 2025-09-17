ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में धूप का सितम, मंगलवार बना सितंबर का सबसे गर्म दिन, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि धूप भी निकलेगी, बारिश की संभावना नहीं है.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2025 at 7:14 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिज़ाज बदल रहा है. बीते कई दिनों से बारिश न होने के कारण राजधानी में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच मंगलवार इस सितंबर महीने का सबसे गर्म दिन साबित हुआ, इससे पहले सोमवार सबसे गर्म दिन रहा था, लेकिन मंगलवार को तापमान उससे भी ऊपर चला गया.

मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 89 से 48 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया.

मौसम पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि धूप भी निकलेगी, बारिश की संभावना नहीं है. आज अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों की वजह से 17-18 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार सुबह 6:30 बजे तक राजधानी दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 107 दर्ज किया गया वहीं, एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का AQI 112, गुरुग्राम 108, गाजियाबाद 119, ग्रेटर नोएडा 102 और नोएडा 96 दर्ज किया गया. दिल्ली के अन्य कई इलाकों में AQI स्तर 100 से 200 के बीच बना हुआ है.

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

