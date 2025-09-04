पलामू: इलाके में एंटी नक्सल अभियान के दौरान करीब एक दशक के बाद पलामू पुलिस को बड़ा नुकसान हुआ है. पिछले एक दशक में कई मुठभेड़ हुई है, लेकिन पुलिस को सफलता मिली थी. 2016 में पलामू के हुसैनाबाद इलाके में एंटी नक्सल अभियान चलाया गया था. इसी दौरान छत्तरपुर के कालापहाड़ इलाके में लैंड माइंस विस्फोट हुआ, जिसमें सात पुलिस जवान शहीद हो गए थे. उस दौरान भी नक्सलियों ने पुलिस जवानों को ट्रैप कर विस्फोट किया था.

2016 के बाद कई बार नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़

2016 के बाद कई मुठभेड़ हुई है. 2018 के झूलझूल मुठभेड़ में माओवादी के दो कमांडर मारे गए थे. 2018 में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादियों के 10 लाख के इनामी कमांडर राकेश भुइयां समेत चार कमांडर मारे गए थे. 2018 में ही छत्तरपुर में हुए मुठभेड़ में टीएसपीसी के तीन एरिया कमांडर मारे गए.

वहीं, 2022-23 में जेजेएमपी का जनरल कमांडर भवानी भुईयां मुठभेड़ में मारा गया था. जबकि कुछ दिनों पहले पलामू के हुसैनाबाद और पांडु सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादियों का एरिया कमांडर तुलसी भुईयां मारा गया था. पलामू इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, टीएसपीसी कमांडर बचे हुए हैं. जिसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

टीएसपीसी के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है. अभियान में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है:- नौशाद आलम, डीआईजी, पलामू

मुठभेड़ के बाद टीएसपीसी के खिलाफ बड़ा अभियान

पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में टीएसपीसी नक्सली के साथ हुई मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है एवं सर्च अभियान चलाया जा रहा है. केदल इलाका पलामू एवं चतरा सीमा पर मौजूद है. सर्च अभियान का नेतृत्व लेस्लीगंज एसडीपीओ कर रहे हैं, जिसमें झारखंड जगुआर समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

बता दें कि शशिकांत गंझू को टारगेट कर पलामू पुलिस ने एसपी अभियान राकेश सिंह एवं हुसैनाबाद सीडीपीओ का नेतृत्व में सर्च अभियान शुरू किया था. इसी सर्च अभियान के दौरान यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो जवाद शहीद हो गए. वहीं, आशंका जताई जा रही है कि कुछ नक्सलियों को भी गोली लगी है.

मुठभेड़ में दो जवान शहीद हुए हैं. पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं:- रीष्मा रमेशन, पलामू एसपी

शशिकांत गंझू के दस्ते में मौजूद है कई इनामी नक्सली

टीएसपीसी के जोनल कमांडर सह कथित सुप्रीमो शशीकांत गंझू पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है. शशिकांत के दस्ते में शामिल मुखदेव यादव पर 5 लाख का इनाम है. नगीना पर भी इनाम की राशि घोषित है. शशिकांत के दस्ते में एक दर्जन से भी अधिक कैडर मौजूद है, इनमें से आधा दर्जन से अधिक के पास एके-47 और एके 56 जैसे हथियार है. जिस इलाके में शशिकांत का घर है, वह इलाका अतिनक्सल प्रभावित माना जाता है. पूरा इलाका अफीम की खेती और टीएसपीसी की गतिविधि के लिए चर्चित है. मनातू का केदल इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है.

पलामू में भीषण मुठभेड़, दो जवान शहीद, TSPC नक्सलियों के साथ हुआ एनकाउंटर