सरगुजा में हत्या और हमले की वारदात, टीएस सिंहदेव ने जताई चिंता, साय सरकार पर साधा निशाना

सरगुजा में गैंगवार जैसी घटनाएं: सरगुजा में कहीं बाइकर्स गैंग का उत्पात जारी है तो कहीं गैंगवार जैसी घटनाएं हो रही है. इस बीच 2 अक्टूबर को विजयादशमी के मौके पर शहर चाकूबाजी की घटना से सहम गया. सिरफिरे आरोपी ने दिन दहाड़े युवती की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. युवती की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि देर शाम महामाया मंदिर परिसर के समीप चाकू बाजी की घटना हो गई.

पुलिस विभाग पर ढील का आरोप: टीएस सिंहदेव ने पुलिस विभाग पर सुस्त रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की ढील के कारण असामाजिक किस्म में लोग बेखौफ होकर गैंग बनाकर घूम रहे है और शहर सहित जिले भर में उत्पात मचा रहे है.

सरगुजा: अंबिकापुर में दशहरे के दौरान हत्या और चाकूबाजी की घटनाएं हुई है. बढ़ते अपराध पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने साय सरकार पर अटैक किया है. उन्होंने कहा कि अम्बिकापुर समेत प्रदेश की कानून वयस्था चिंताजनक हो चुकी है. अम्बिकापुर में दशहरे के दिन गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. इसी दिन कोतवाली थाना क्षेत्र में महामाया मंदिर के समीप एक युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. शहर में चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी बढ़ गई है.

चाकूबाजी केस में पुलिस कर रही जांच: चाकूबाजी की घटना में पुलिस जांच कर रही है. महामाया मंदिर प्रवेश द्वार के पास 2 अक्टूबर को अमन सारथी नामक युवक पर दो लोगों ने हमला किया. हमलावरों में से एक ने उसे पकड़कर पटक दिया जबकि दूसरे ने चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से पीठ पर हमला किया. इस दौरान अमन सारथी किसी तरह हमलावरों के चंगुल से छूटकर मंदिर की ओर भागा और मंदिर परिसर में जाने के बाद गिरकर बेहोश हो गया.

इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. गनीमत रही कि युवक को धारदार हथियार से गहरा जख्म नहीं लगा था. ऐसे में उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. अब इस केस में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. हालांकि बताया जा रहा है कि हमला करने वाला भी नाबालिग है.

कानून व्यवस्था पर सिंहदेव ने उठाए सवाल: शहर में एक ही दिन में चाकूबाजी की दो घटनाओं को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए है. उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में दशहरा के दिन दो अलग-अलग स्थानों पर चाकूबाजी की घटनाएं सामने आईं. एक पेट्रोल पंप पर युवती की हत्या, दूसरी महामाया मंदिर परिसर में झगड़े के दौरान चाकूबाजी. ऐसी घटनाएं स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है.

राज्य सरकार को कानून व्यवस्था चाक-चौबंद करनी चाहिए. त्योहारों के दिन भीड़भाड़ वाले इलाकों में ऐसी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल खड़े करती है. सिर्फ दशहरा ही नहीं, किसी भी दिन अपराध न हो, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए. जिस दिन हम असत्य पर सत्य के विजय का पर्व मना रहे हैं उस दिन भी लोग बुराई नहीं छोड़ पा रहे हैं- टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

सरगुजा पुलिस का बयान: कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएसपी राहुल बंसल ने कहा कि पुलिस लगातार अपना काम कर रही है. हमने दशहरे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया था. दशहरे की ड्यूटी में कुल 500 की संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी. राहुल बंसल ने आगे कहा कि युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जिस युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. इस केस में युवक ने दो लोगों के नाम बताए हैं. हमने युवक के बयान के आधार पर अपराध दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच कर रही है.