NHM कर्मचारियों से मिले टी एस सिंहदेव, बोले- नियमितीकरण वादे को पूरा ना करना हार की वजह बनी - T S SINGHDEO MAHASAMUND VISIT

विधानसभा में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाने को लेकर महासमुंद में कार्यकर्ताओं को चार्ज किया.

T.S SINGHDEO MAHASAMUND VISIT
NHM कर्मचारियों से मिले टी एस सिंहदेव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 8:54 PM IST

महासमुंद: छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे NHM कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा मेरी और कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों में एक कारण यह है कि घोषणा पत्र में नियमितीकरण करने के घोषणा को पूरा न कर पाना.

NHM कर्मचारियों से मिले: टीएस सिंहदेव सोमवार को महासमुंद दौर पर पहुंचे थे. उन्होंने नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे NHM कर्मचारियों से मुलाकात की. सभा को संबोधित करते हुए कहा, कर्मचारियों से किए नियमितीकरण के वादे हमने पूरे नहीं किए इसलिए मुझे और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली है.

बीजेपी को भी कई मुद्दों पर घेरा: टी एस सिंहदेव जिला कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचे. यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार को 20 माह हो चुके हैं. सरकार कैसे और कहां से चल रही है, यह हम सब देख रहे हैं. प्रदेश में खाद की कमी, बिजली बिल हाफ योजना बंद, बिजली की बढ़ती कीमत, कर्मचारी हड़ताल पर, भर्तियां रूकी है, कानून व्यवस्था शिक्षा और स्वास्थ्य चरमराई हुई है.

हमने किसानों और आम जनता के लिए काम किया: सिंहदेव ने आगे कहा कि, यह सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता के हितों का न तो ख्याल रख पा रही है और न ही उनकी सुरक्षा कर पा रही है. इससे पहले हमने 5 साल सफलतापूर्वक शासन चलाया. किसान, आम नागरिक से लेकर सभी वर्गों के लिए काम किया. किन्हीं कारणों से हम इस बार सरकार नहीं बना पाए.

एक जुट होने का संदेश: सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि, अब की बार हमें एकजुट होकर संगठन, बूथ ईकाई, मंडल और सभी स्तर पर जोर-शोर से एक साथ मिलकर कार्य करना है. आगामी चुनाव के लिए 40 माह का समय बचा है, पर इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करना जरूरी है.

मेरे पास जो राजनीतिक शेष समय रह गया है उसमें अर्जुन की तरह मेरा एक ही लक्ष्य है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बने और लोकसभा में भी हम अधिक से अधिक सीट जीतकर देश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं- टी. एस. सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम

उद्योगपति सरकार से मिलकर कब्जा कर रहे: TS सिंहदेव ने आरोप लगाया कि, भाजपा के इस 20 माह के कार्यकाल में बाहर के उद्योगपति यहां आकर सरकार से मिलीभगत कर अनैतिक तरीके से अपना कब्जा जमा रहे हैं. यह नीति छत्तीसगढ़ की जनता के हित में नहीं है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है. एकजुट होकर, सबको साथ लेकर, अपनी व्यक्तिगत लालसा को दूर रखकर केवल एक ही लक्ष्य कि हमें प्रदेश में अगली सरकार बनाना है यह संकल्प लेकर काम करना होगा.

भाजपा चुनाव जीतने के लिए जुगाड़ करती है: सिंहदेव ने कहा कि, चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर नहीं समझना चाहिए. सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए वह हार जाएगी, केवल एक कारण से हम जीत नहीं सकते. जीत के लिए संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है. चुनावों में हो रही गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली का उदाहरण दिया और कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाया गया मुद्दा आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है. भाजपा चुनाव जीतने के लिए जुगाड़ लगाती है.

सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए कहा कि, आने वाले समय में जिला, मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है. इन सभी को चाहिए कि वोटर लिस्ट पर बड़ी बारिकी से काम करें. मतदाता सूची दुरुस्त करना, सही मतदाता वोट डाल सके इस पर बड़ी जिम्मेदारी से काम करने की जवाबदारी हमारे ऊपर है.

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

