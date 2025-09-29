ETV Bharat / state

हिमाचल के फार्मा हब पर ट्रंप टैरिफ का नहीं पड़ेगा असर, जानें क्यों?

दवा निर्यात पर अमेरिका की ओर से लगाए टैरिफ का हिमाचल पर असर नहीं पड़ेगा. ये है वजह.

TRUMP TARIFFS IMPACT ON HIMACHAL
हिमाचल में ट्रंप टैरिफ का कितना असर? (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 2:59 PM IST

4 Min Read
शिमला: अमेरिका की ओर से दवाइयों पर लगाए गए ट्रंप टैरिफ को लेकर देशभर में दवा उद्योग में हड़कंप मचा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा के निर्यात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.जो की एक अक्टूबर से लागू होगा. ऐसे में दवा उद्योग का एक अहम केंद्र माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश पर इस टैरिफ का क्या असर पड़ने वाला है? इसे लेकर दवा उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने अपनी राय रखी है.

हिमाचल पर टैरिफ का असर!

विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ का हिमाचल प्रदेश के दवा कंपनियों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में बनने वाली करीब 95 फीसदी दवाइयां जेनरिक श्रेणी की होती हैं, जिनकी मांग वैश्विक स्तर पर लगातार बनी रहती है. विशेषज्ञों का कहना है कि जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में हिमाचल की मजबूत पकड़ और सस्ती लागत पर उच्च गुणवत्ता की दवाइयां बनाने की क्षमता इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है. यही कारण है कि ट्रंप टैरिफ का असर प्रदेश के उद्योग पर बहुत ही कम रहेगा.

"दवाओं के निर्यात पर ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ लगाने का हिमाचल पर असर नहीं पड़ेगा. हिमाचल में 95 फीसदी सेल जेनेरिक दवाइयों की है. अभी जेनेरिक दवाइयों पर टैरिफ नहीं लगाया गया है. ऐसे में ट्रैफिक का हिमाचल की दवा कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा." - डॉ. राजेश गुप्ता, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश दवा उत्पादक संघ

'एशिया का फार्मा हब'

बता दें कि हिमाचल के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) औद्योगिक क्षेत्र को 'एशिया का फार्मा हब' कहा जाता है. यहां देश की कई बड़ी दवा कंपनियों के उत्पादन संयंत्र स्थित हैं. बीबीएन से हर साल करोड़ों की दवाइयां न केवल भारत के अलग-अलग राज्यों में बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं. हिमाचल के बीबीएन में बड़े स्तर पर जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन किया जाता है.

क्या है जेनेरिक दवाइयां?

जेनेरिक दवाइयां कम कीमत पर ब्रांडेड दवाइयों का वर्जन हैं. दरअसल किसी भी बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए दवा कंपनियों द्वारा रिसर्च के बाद एक फार्मूला तैयार किया जाता है. इस फॉर्मूले से एक केमिकल यानी साल्ट बनाया जाता है. इसी केमिकल को आम भाषा में दवा कहा जाता है. बड़ी-बड़ी कंपनियां इस साल्ट को अपना नाम देती हैं और उसी नाम से इसे बाजार में उतारा जाता है, लेकिन उस साल्ट का जेनेरिक नाम बदलता नहीं है. बहुत सी कंपनियां दवाइयों को उसी नाम से बनाती हैं, इन्हीं दवाइयों को जेनेरिक दवा कहते हैं. इस साल्ट का नाम एक विशेष समिति तय करती है. जेनेरिक नाम साल्ट के कंपोजिशन और किस बीमारी के लिए बनाया गया है, उस पर निर्भर करता है.

दवा एक्सपोर्ट पर 100% टैरिफ

अमेरिका ने 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है. हालांकि ये टैरिफ जेनेरिक दवाओं पर नहीं लगाया गया है. हिमाचल में दवाइयों के करीब 695 यूनिट स्थापित है, लेकिन राहत की बात ये है कि 95 फीसदी यूनिट में जेनेरिक दवाइयों की सेल होती है. ऐसे में हिमाचल में दवा के उद्योगों पर ट्रंप टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. वहीं, ये टैरिफ उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए प्लांट बना रही हैं. अगर किसी कंपनी के प्लांट की नींव अमेरिका में खुद चुकी है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है तो उस कंपनी को भी 100 फीसदी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: US Tariff: ब्रांडेड दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ, जेनेरिक दवाओं को राहत

