ट्रंप के 50% टैरिफ का ग्लास इंडस्ट्री पर बड़ा असर; फिरोजाबाद के कांच निर्यातकों के 300 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल - TRUMP TARIFF IMPACT

फिरोजाबाद के कांच निर्यातकों ने प्रधानमंत्री से लगाई गुहार, बोले- मोदी जी कारोबारियों की मदद करें, कारोबार चौपट हो जाएगा.

फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 1:58 PM IST

फिरोजाबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए नए आयात शुल्क (टैरिफ) का फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री पर दिखने लगा है. ग्लास नगरी के नाम से विख्यात फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को होने वाले निर्यात पर निर्भर है. यहां तैयार होने वाले करीब 70 प्रतिशत ग्लास उत्पाद अमेरिका को भेजे जाते हैं. ऐसे में 50% टैरिफ लगने से उद्योग पर गहरा असर पड़ना तय माना जा रहा है.

ग्लास मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश बंसल (टोनी) ने एक आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की. बैठक में शहर के प्रमुख निर्यातकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया और टैरिफ के कारण उत्पन्न हुए संकट पर गंभीर मंथन किया.

मुकेश बंसल टोनी ने बताया कि बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर में चिंता व्यक्त की है कि टैरिफ बढ़ने, चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, वैश्विक आर्थिक मंदी और उत्पादन लागत में इजाफे के कारण ग्लास इंडस्ट्री गंभीर संकट में है. निर्यात में गिरावट का असर सीधे कारीगरों और मजदूरों की आजीविका पर पड़ सकता है. निर्यातक मुकेश बंसल ने बताया कि टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण 300 करोड़ के आर्डर कैंसिल हो गए हैं.

कारोबारियों की सरकार से मांग

  • संकटग्रस्त उद्योग के लिए आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की जाए.
  • ग्लास उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, सब्सिडी व टैक्स राहत की व्यवस्था हो.
  • अमेरिका के साथ राजनयिक स्तर पर व्यापार वार्ता कर टैरिफ में छूट दिलाने की कोशिश हो.
  • अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जानी चाहिए.

रोजगार पर मंडरा रहा खतरा: फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री न केवल शहर की पहचान है, बल्कि हजारों कारीगरों और श्रमिकों की रोजी-रोटी का माध्यम भी है. अगर मौजूदा परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ, तो काफी लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है. ऐसे में निर्यातकों की निगाहें अब सरकार की ओर टिकी हैं.

उल्लेखनीय है कि फिरोजाबाद शहर में 25 कांच निर्यात इकाइयां हैं, जिनसे 1500 करोड़ तक का वार्षिक एक्सपोर्ट विभिन्न देशों के लिए होता है, जिनमें से 70 फीसदी निर्यात अमेरिका में होता है. फिरोजाबाद से ग्लास वुड आइटम, चांदी पॉलिस वाले फ्लॉवर पॉट, क्रिसमस ट्री, एल्युमिनियम फिटिंग वाली लाइट्स, हेरीजन आइटम्स का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है.

ये भी पढ़ेंः ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट

