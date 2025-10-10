ETV Bharat / state

मोरटक्का पुल से नहीं गुजरेंगे 20 टन से भारी ट्रक, भारी वाहन के लिए यह रहेंगे नए रूट

बीते वर्ष पुल के जर्जर होने के चलते इंदौर संभाग आयुक्त ने इंदौर के गोविंद राम सेक्सरिया इंजीनियरिंग कालेज की टीम से ब्रिज की जांच करवाई थी. जांच में ब्रिज को क्षरण के कारण कमजोर होना बताया था, इतना ही नहीं पूर्व में भी इस ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने पर इस पर भारी वाहनों का आवागमन रोका गया था.

इंदौर संभाग आयुक्त ने गोविंद राम सेक्सरिया इंजीनियरिंग कालेज की टीम से करवाई थी ब्रिज की जांच

इंदौर: मध्य प्रदेश से इंदौर के रास्ते खंडवा और महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले 20 टन से भारी ट्रकों के लिए मोरटक्का पुल पर से नर्मदा नदी को पार करना प्रतिबंधित रहेगा. पुल के क्षतिग्रस्त होने की आशंका के मद्देनजर यहां बड़ी जनहानि से बचने के लिए खंडवा जिला प्रशासन ने इस मामले से जुड़ा आदेश जारी किया है. बता दें, इंदौर से खंडवा को सीधे जोड़ने वाले इंदौर इच्छापुर मार्ग पर मौजूद मोरटक्का पुल पहले से ही कमजोर हालत में है.

लेकिन इस ब्रिज के समानांतर बना रहे ब्रिज के निर्माण की गति बहुत धीमी होने के कारण पुराने ब्रिज का ही लगातार उपयोग हो रहा है. जिस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं. इसके अलावा बुरहानपुर और महाराष्ट्र की ओर से आने वाले भारी वाहनों के लिए भी इसी पुल का उपयोग हो रहा है जो किसी खतरे से कम नहीं है.

भारी वाहन के गुजरने के कारण पुल टूटकर नर्मदा नदी मे गिरने की आशंका

माना जा रहा है कि भारी वाहन के कारण कभी भी पुल टूट सकता है. ऐसी स्थिति में वाहन नर्मदा नदी मे गिरने की आशंका भी है. यही वजह है कि कलेक्टर खंडवा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ब्रिज की हालत चिंताजनक है. जिस पर 20 टन से ज्यादा भारी वाहनों के गुजरने से ब्रिज को क्षति हो सकती है. आदेश में कलेक्टर ने इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को रियायत दी है. जिसमें सेना अथवा बिजली आपूर्ति में कार्यरत वाहन, दूध, अग्निशमन सेवा और यात्री बसों को रियायत दी गई है.

भारी वाहन के लिए यह रहेंगे नए रूट

आदेश के तहत बुरहानपुर की ओर से इंदौर आने वाले वाहनों को खंडवा के देशगांव होकर एंट्री मिल सकेगी. इस रास्ते से भारी वाहन खरगोन और धामनोद होते हुए आगरा-बॉम्बे रोड से इंदौर पहुंच सकेंगे. इसी प्रकार इंदौर से भारी वाहन धामनोद होते हुए खरगोन से देशगांव के रास्ते खंडवा तक पहुंच सकेंगे.