मोरटक्का पुल से नहीं गुजरेंगे 20 टन से भारी ट्रक, भारी वाहन के लिए यह रहेंगे नए रूट

पूर्व में भी इस ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने पर इस पर भारी वाहनों का आवागमन रोका गया था. बुरहानपुर की ओर से इंदौर आने वाले वाहनों को खंडवा के देशगांव होकर मिल सकेगी एंट्री.

Trucks restricted Moratkka bridge
मोरटक्का पुल पर भारी ट्रकों का आवागमन प्रतिबंधित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 3:01 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश से इंदौर के रास्ते खंडवा और महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले 20 टन से भारी ट्रकों के लिए मोरटक्का पुल पर से नर्मदा नदी को पार करना प्रतिबंधित रहेगा. पुल के क्षतिग्रस्त होने की आशंका के मद्देनजर यहां बड़ी जनहानि से बचने के लिए खंडवा जिला प्रशासन ने इस मामले से जुड़ा आदेश जारी
किया है. बता दें, इंदौर से खंडवा को सीधे जोड़ने वाले इंदौर इच्छापुर मार्ग पर मौजूद मोरटक्का पुल पहले से ही कमजोर हालत में है.

इंदौर संभाग आयुक्त ने गोविंद राम सेक्सरिया इंजीनियरिंग कालेज की टीम से करवाई थी ब्रिज की जांच

बीते वर्ष पुल के जर्जर होने के चलते इंदौर संभाग आयुक्त ने इंदौर के गोविंद राम सेक्सरिया इंजीनियरिंग कालेज की टीम से ब्रिज की जांच करवाई थी. जांच में ब्रिज को क्षरण के कारण कमजोर होना बताया था, इतना ही नहीं पूर्व में भी इस ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने पर इस पर भारी वाहनों का आवागमन रोका गया था.

लेकिन इस ब्रिज के समानांतर बना रहे ब्रिज के निर्माण की गति बहुत धीमी होने के कारण पुराने ब्रिज का ही लगातार उपयोग हो रहा है. जिस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं. इसके अलावा बुरहानपुर और महाराष्ट्र की ओर से आने वाले भारी वाहनों के लिए भी इसी पुल का उपयोग हो रहा है जो किसी खतरे से कम नहीं है.

भारी वाहन के गुजरने के कारण पुल टूटकर नर्मदा नदी मे गिरने की आशंका

माना जा रहा है कि भारी वाहन के कारण कभी भी पुल टूट सकता है. ऐसी स्थिति में वाहन नर्मदा नदी मे गिरने की आशंका भी है. यही वजह है कि कलेक्टर खंडवा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ब्रिज की हालत चिंताजनक है. जिस पर 20 टन से ज्यादा भारी वाहनों के गुजरने से ब्रिज को क्षति हो सकती है. आदेश में कलेक्टर ने इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों को रियायत दी है. जिसमें सेना अथवा बिजली आपूर्ति में कार्यरत वाहन, दूध, अग्निशमन सेवा और यात्री बसों को रियायत दी गई है.

भारी वाहन के लिए यह रहेंगे नए रूट

आदेश के तहत बुरहानपुर की ओर से इंदौर आने वाले वाहनों को खंडवा के देशगांव होकर एंट्री मिल सकेगी. इस रास्ते से भारी वाहन खरगोन और धामनोद होते हुए आगरा-बॉम्बे रोड से इंदौर पहुंच सकेंगे. इसी प्रकार इंदौर से भारी वाहन धामनोद होते हुए खरगोन से देशगांव के रास्ते खंडवा तक पहुंच सकेंगे.

