तमाड़ में धू धू कर जल उठा ट्रक, चालक ने किसी तरह बचाई जान, काफी देर तक रांची-जमशेदपुर रोड पर आवागमन रहा बाधित

ट्रक में लगी आग ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 13, 2025 at 1:13 PM IST 3 Min Read