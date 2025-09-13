तमाड़ में धू धू कर जल उठा ट्रक, चालक ने किसी तरह बचाई जान, काफी देर तक रांची-जमशेदपुर रोड पर आवागमन रहा बाधित
रांची के तमाड़ में एक ट्रक में अचानक आग लग गई. ट्रक और उस पर लदा सारा सामान जलकर राख हो गया.
रांची: रांची-टाटा मार्ग पर तमाड़ थाना क्षेत्र के उलिडीह-बाड़वा मोड़ के पास शुक्रवार रात बड़ा हादसा टल गया. रात करीब नौ बजे कोलकाता से राउरकेला जा रहा एक ट्रक अचानक धू धूकर जल उठा. ट्रक संख्या एनएल 01 एए 8038 पर बोरियां लदी हुई थी. ट्रक से पहले धुंआ निकला और थोड़ी ही देर में वह आग के गोले में तब्दील हो गया.
कैसे धू-धूकर जल उठा चलता ट्रक
उलिडीह बाड़वा मोड के पास से गुजरते वक्त अचानक ट्रक से धुआं निकलने लगा. ट्रक से धुआं निकलता देख चालक चंदन कुमार ने तुरंत गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर चेक करने लगे. इसी बीच आग भड़क उठी और कुछ ही देर में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. हालांकि, ट्रक और उस पर लदा सामान पूरी तरह नष्ट हो गया. इधर, ट्रक में आग लगने के बाद हाईवे पर कुछ देर तक वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा. मौके पर पहुंची पुलिस ने वन-वे कर यातायात शुरू कराया. वहीं, अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
रांची-टाटा रोड पर तमाड़ इलाके में अक्सर होते हैं हादसे
दरअसल, रांची, जमशेदपुर एनएच 43 पर आए दिन सड़क हादसे देखने को मिलते रहते हैं. फोरलेन होने की वजह से गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजरती हैं. इस रूट पर काफी संख्या में भारी वाहन भी चलते हैं. अक्सर बड़ी गाड़ियों के सड़क के किनारे खड़े होने की वजह से हादसे होते रहते हैं. इसी साल फरवरी माह में रड़गांव के पास एक कार ने खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी थी. इसकी वजह से चालक और एक महिला की मौत हो गई थी.
अप्रैल 2025 में तमाड़ थाना क्षेत्र में ही दो तेज रफ्तार बाइक के बीच टक्कर होने से दो युवकों की मौत हो गई थी. अप्रैल माह में ही इसी रोड पर कांची पुल के पास ट्रेलर और बोलेरो में टक्कर हो गई थी. इस हादसे में बोलेरो चालक की जान चली गई थी जबकि छह लोग घायल हो गये थे. दिसंबर 2024 को तमाड़ थाना क्षेत्र के इसी रूट पर भीषण हादसा हुआ था. तब एक ट्रेलर ने दो बाइक को अपने चपेट में ले लिया था. पोड़ाडीह गांव के पास हुए इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई थी.
