बांसवाड़ा: जिले के सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह कुपड़ा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया. मार्बल से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसा इतना भयानक था कि ट्रक में सवार 8 मजदूर ग्रेनाइट की भारी स्लैब्स के नीचे दब गए. इनमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई. 5 मजदूरों का इलाज जारी है.

3 मजदूरों ने तोड़ा दम, 5 का इलाज जारी: सदर थानाधिकारी बूथाराम ने बताया कि ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को निजी वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटाया गया. थानाधिकारी के अनुसार जिला अस्पताल में भर्ती सभी घायलों में से तीन की हालत गंभीर थी. इलाज के दौरान अनिल पुत्र हकरू, कैलाश पुत्र कालू और अजय पुत्र लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया. बाकी पांच मजदूरों का इलाज जारी है. परिजन और गांववाले अस्पताल पहुंच चुके हैं, जहां मातम का माहौल है.

पुलिस मौके पर, हादसे की जांच शुरू: सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कराया और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. फिलहाल हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है. प्राथमिक जांच में ट्रक के ब्रेक फेल होने या ओवरलोड होने की आशंका जताई जा रही है. मौके पर मौजूद उप जिला प्रमुख विकास बामणिया ने बताया कि वो पीछे ही आ रहे थे कि अचानक से ट्रक पलट गया. इस दौरान मजदूर मार्बल के नीचे दबे हुए थे. उन्होंने गाड़ी रोकी और लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया.