शिमला: ठियोग क्षेत्र में गल्लू मंदिर के पास एक सेब से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को चपेट में ले लिया. गनीमत रही की गाड़ी सवार चालक और कंडक्टर छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब रहे, जिसके कारण घटना में कोई जानी नहीं हुआ है.

सूचना के अनुसार घटना रविवार सुबह पेश आई है. यूपी नंबर का ट्रक सेब लेकर ठियोग से उत्तर प्रदेश जा रहा था. इस दौरान जब ट्रक ठियोग के गल्लू के पास पहुंचा तो ट्रक में अचानक आग लग गई. आग देखते ही देखते ट्रक के अगले पूरे हिस्से में फैल गई. गाड़ी में आग की ज्वालाएं उठते देख ट्रक में सवार चालक अनिल और उसके कंडक्टर विमलेश कुमार ने तुरंत छलांग लगा दी और कूदकर अपनी जान बचाई. सूचना के अनुसार दोनों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई और दोनों सुरक्षित हैं.

आग के कारणों का नहीं लग पाया पता

वहीं, सड़क पर धू-धू कर जला. सड़क पर ट्रक को जलता देख लोगों में हड़कंप मच गया. लोग आग बुझाने के लिए भागे, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी. सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दोनों विभागों के कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाया. आग कैसे लगी फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया है. गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन किया जा रहा है. एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि ट्रक मे आग लगने के मामले की जांच कि जा रही है. आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. अभी मामले की जांच की जा रही है.

व्यापारी और बागवान परेशान

बता दें कि इन दिनों हिमाचल में सेब सीजन चल रहा है. मंडियों से सेब बाहरी राज्यों में भेजा जा रहा है. व्यापारी भी मंडियों में सेब खरीदने के लिए डेरा डाले हुए हैं, लेकिन खराब मौसम और बारिश के कारण खस्ताहाल सड़कों की वजह से सेब को मंडियों तक पहुंचाने में बागवानों को परेशानी हो रही है. वहीं, जगह जगह सड़कों के टूटने के कारण मंडियों से सेब खरीदने के बाद व्यापारी भी अपनी गाड़ियों को बाहरी मंडियों तक नहीं भेजा पा रहा हैं. इसके कारण बागवान और व्यापारी दोनों परेशान हैं.

