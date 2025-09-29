ETV Bharat / state

बच्चे को ट्रक ने कुचला, दुर्गा पंडाल के पास बेकाबू हुआ हाइवा, भीड़ ने ड्राइवर को पीटा, गाड़ी में तोड़फोड़

हादसा सुपेला थाना इलाके के फरीद नगर लाल मैदान में हुआ. बच्चे की हालत गंभीर.

12 year-old boy crushed by truck
दुर्गा पंडाल के पास बेकाबू हुआ हाइवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 7:13 AM IST

भिलाई: दुर्गा उत्सव की खुशियों के बीच रविवार की रात बड़ा हादसा सुपेला थाना इलाके में हो गया. फरीद नगर के लाल मैदान इलाके में बेकाबू हाइवा दुर्गा पंडाल के बाहर खड़े बच्चे से जा टकराया. हादसा इतना खतरनाक था कि बच्चा टक्कर के बाद गाड़ी में फंस गया. हाइवा चला रहा ड्राइवर हादसे के बाद मौके से भागने के चक्कर में बच्चे को काफी दूर तक घसीटते ले गया. इस हादसे में बच्चे का एक हाथ शरीर से अलग हो गया. लोगों ने तत्परता दिखाते हुए हाइवा चला रहे वाहन चालक को तुरंत दौड़ाकर पकड़ लिया. अगर थोड़ी भी देर होती तो हाइवा चालक मौके से भाग निकलता.

हाइवा ने 12 साल के बच्चे को कुचला: नाराज भीड़ ने आव देखा न ताव हाइवा चला रहे ड्राइवर की जमकर मौके पर ही पिटाई कर दी. नाराज भीड़ ने गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ किया. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल भिलाई पुलिस को फोन कर हादसे की सूचना दी. शिकायत मिलते ही भिलाई की सुपेला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने आते ही सबसे पहले हाइवा चला रहे ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया. घायल बच्चे को भी तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया. घायल बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है.

कैसे हुआ हादसा: भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि डेरा बस्ती के पास लगे माता के पंडाल में आरती का आयोजन हो रहा था. वहां डेरा बस्ती और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे. इसी दौरान हाइवा गाड़ी तेज रफ्तार में आई और पंडाल के बाहर खड़े बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया. बच्चा काफी दूर तक गाड़ी में फंसकर घिसटता रहा. ड्राइवर अगर गाड़ी रोक देता तो बच्चे को नुकसान कम पहुंचता. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को लोगों के चुंगल से छुड़ाया और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया.

घायल को हमने अस्पताल में भर्ती कराया है. गाड़ी चला रहे ड्राइवर पूछताछ जारी है. जांच के दौरान अगर ये पाया गया कि ड्राइवर नशे में था तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे. फिलहाल हम गाड़ी को मौके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं: सत्य प्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई नगर

रफ्तार बनी हादसे की वजह: पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों नवरात्र पूजा चल रही है. दुर्गा पूजा के चलते जगह जगह पर भक्तों ने पूजा पंडाल बनाए हैं. पूजा पंडालों के चलते कई जगहों पर भीड़ भी होती है. भीड़ भाड़ के बावजूद भी वाहन चालक तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं. मौके पर अगर ट्रैफिक पुलिस का जवान तैनात होता तो यह हादसा टाला जा सकता था. हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है.

