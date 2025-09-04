ETV Bharat / state

डूंगरपुर: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत, अंबाजी जा रहे थे - ROAD ACCIDENT IN DUNGARPUR

शिशोद पुलिया के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गई. जीजा घायल हो गया. ये अंबाजी जा रहे थे.

Bichiwada Police Station, Dungarpur
बिछीवाड़ा थाना, डूंगरपुर (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 3:45 PM IST

डूंगरपुर: जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शिशोद के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. शिशोद के पास ट्रक को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मारी तो ट्रक ने आगे चल रही बाइक को चपेट में ले लिया. इससे बाइक सवार चाचा और भतीजे की मौत हो गई, जबकि जीजा घायल हो गया. पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दोनों शव परिजनों को सौंप दिए. पीड़ित तीनों लोग बाइक से गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी धाम दर्शनों के लिए जा रहे थे.

बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि रोनिश पुत्र लक्षमण खराड़ी ने रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि बुधवार को वह मोटर साइकिल से घुघरा गांव ससुराल गया. वहां से साले मुकेश पुत्र रामजी डोडियार और बड़े साले काउवा के बेटे मनोज के साथ बाइक से अंबाजी धाम रवाना हुए. शिशोद पुलिया के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी. इससे ट्रक बेकाबू हो गया और साइड में चल रही बाइक को चपेट में ले लिया.

पुलिस के अनुसार, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई. मुकेश का भतीजा मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर घायल मनोज ने इलाज के दौरान डूंगरपुर अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने चाचा और भतीजे के शव अस्पताल के मोर्चरी में रखवाए. हादसे की रिपोर्ट दर्ज की और पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिए. पुलिस हादसे की जांच कर रही है.

