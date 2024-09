ETV Bharat / state

ई रिक्शा चोरी होने से परेशान ड्राइवर ने किया आत्मदाह का प्रयास, बीकॉम बेरोजगार ने कर्ज लेकर खरीदा था वाहन, पुलिस नहीं कर रही सहयोग - driver tried to suicide in Meerut

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 10 hours ago

बीकॉम बेरोजगार की सुनो गुहार ( photo Credits ETV Bharat )

कमिश्नर ऑफिस के बाहर की घटना (Video Credits ETV Bharat) मेरठ: मेरठ कमिशनरी कार्यालय के बाहर मंगलवार को बीकॉम पास ई-रिक्शा चालक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया. ई-रिक्शा ड्राइवर परिवार के साथ कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचा और बीच सड़क पर बैठ गया. उसके बाद सबके सामने पेट्रोल से भरी बोतल खुद पर छिड़क लिया. जैसे ही युवक आत्मदाह करने वाले था. वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने उसे देखा और आत्मदाह करने से रोक लिया. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर खड़े रहे. हंगामा मचने के बाद पुलिस युवक के पास पहुंची. दरअसल जिले के मलियाना निवासी युवक अर्जुन अपनी पत्नी एक बच्चे और छोटे भाई को लेकर कमिशनरी चौराहे पर सुसाइड करने की कोशिश की. युवक का कहना था कि इतनी महंगी पढ़ाई के बाद भी वो बेरोजगार है. वो बीकॉम कर चुका है उसकी पत्नी भी ग्रेजुएट है लेकिन जब उसकी नौकरी नहीं लगी तो परिवार चलाने के लिए उसने 40 हजार रुपये कर्ज लेकर ई-रिक्शा खरीदा. लेकिन, वो ई-रिक्शा कचहरी के पास से चोरी हो गया और शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है.