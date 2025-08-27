बीजापुर: बीजापुर में बीते दो दिनों से जारी बारिश ने तबाही का रूप ले लिया है. बुधवार को जब बारिश की रफ्तार थोड़ी थमी तो तबाही के निशान सामने आने लगे. कई लोगों के घरों में पानी घुस गया. जिससे उनका जीना दूभर हो गया है. भैरमगढ़ ब्लॉक में भारी बारिश ने बीजापुर से जगदलपुर जाने वाली नेशनल हाईवे सड़क को बाधित कर दिया है.

भैरमगढ़ में भारी तबाही: बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही भैरमगढ़ में देखने को मिली है. यहां के तीन गांवों में बारिश ने बाढ़ का रुप ले लिया. बाढ़ के पानी ने भैरमगढ़ इलाके के तीन गांव के लगभग 23 घरों को बेघर कर दिया. इन गांवों के परिवार अब सड़क पर आ गए.

बीजापुर में बाढ़ से तबाही (ETV BHARAT)

बाढ़ में पांच लोग लापता: भैरमगढ़ में आई बाढ़ में कुल 5 लोग लापता हैं. एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीम इन लापता लोगों की तलाश कर रही है. अब तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है. नगर सेना की टीम ने बीजापुर में एक शख्स का रेस्क्यू किया है. अभी भी पांच लोग लापता बताए जा रहे हैं.

भैरमगढ़ में तबाही के निशान (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे: जिला प्रशासन की टीम और कई जन प्रतिनिधि इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं. भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया है. ग्रामीणों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुना है. यहां के नेताओं ने जिला प्रशासन और सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की है. बेघर लोगों के लिए इंतजाम करने की भी मांग जिला प्रशासन ने की है.