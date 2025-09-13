ETV Bharat / state

खुद को मानती हैं 'एक्सीडेंटल राइटर', ‘मैं बेटी बिहार की’ गीत से राष्ट्रीय मंचों पर छाईं मिथिलांचल की त्रिस्या श्री

मिथिलांचल की कवयित्री त्रिस्या श्री ने 'मैं बेटी बिहार की' गीत से बिहार की बेटियों को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया. 'एक्सीडेंटल राइटर' की कहानी.

Trisya Shri
मशहूर कवयित्री त्रिस्या श्री (ETV Bharat)
दरभंगा: मिथिलांचल की बेटी और मशहूर कवयित्री डॉ. त्रिस्या श्री ने अपनी रचना ‘मैं बेटी बिहार की’ के माध्यम से राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर, अंग्रेजी पुस्तकों की लेखिका और कवयित्री के रूप में पहचानी जाने वाली डॉ. त्रिस्या का जीवन उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. उनकी यह गीत रचना बिहार की बेटियों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का एक अनूठा प्रयास है.

प्रेरणा से जन्मा गीत: डॉ. त्रिस्या ने बताया कि उन्होंने बिहार पर कई गीत और कविताएं सुनीं और पढ़ीं, लेकिन उन्हें लगा कि बिहार की बेटियों का वर्णन करने वाली कोई ऐसी रचना नहीं है जो वैश्विक मंच पर उनकी पहचान स्थापित कर सके. इसी प्रेरणा से उन्होंने ‘मैं बेटी बिहार की’ गीत की रचना की. इस गीत की रचना, लय, संगीत और स्वर उन्होंने स्वयं तैयार किया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है.

राष्ट्रीय मंचों पर छाईं मिथिलांचल की त्रिस्या श्री (ETV Bharat)

पटना में शानदार प्रस्तुति: पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉ. त्रिस्या ने इस गीत को पहली बार प्रस्तुत किया. इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल डॉ. आरिफ मोहम्मद खान, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार सरकार के मंत्री डॉ. अशोक चौधरी और मदन सहनी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे. मुख्य अतिथि राज्यपाल ने गीत की खूब सराहना की और कहा कि बेटियां अगर ठान लें तो दुनिया बदल सकती हैं.

बिहार की बेटियों का गौरव: डॉ. त्रिस्या ने बताया कि इस गीत में उन्होंने उन बिहार की बेटियों का चरित्र-चित्रण किया है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बिहार का मान-सम्मान बढ़ाया है. उनकी यह रचना बिहार की बेटियों की शक्ति, साहस और उपलब्धियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है.

Trisya Shri
पिता के साथ कवयित्री डॉ. त्रिस्या श्री (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति की अभिलाषा: कवयित्री ने अपनी अंतिम अभिलाषा साझा करते हुए कहा कि वे इस गीत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हैं. उनका मानना है कि यह गीत न केवल बिहार की बेटियों की कहानी कहता है, बल्कि यह पूरे देश की बेटियों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है.

"मेरी अंतिम अभिलाषा है मैं इस गीत को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करूं. इस गीत में मैंने बिहार की उन बेटियों का भी चरित्र-चित्रण किया है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में बिहार का मान सम्मान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर बढ़ाया है."- डॉ. त्रिस्या श्री, कवयित्री

Trisya Shri
पटना में आयोजित कार्यक्रम (ETV Bharat)

चिकित्सा से साहित्य तक का सफर: डॉ. त्रिस्या ने अपने चिकित्सीय पेशे को छोड़कर साहित्यिक दुनिया को चुना. उन्होंने बताया कि वे अपने आप को ‘एक्सीडेंटल राइटर’ कहती हैं. 18 साल की उम्र में उनकी पहली किताब प्रकाशित हुई थी. प्रेम कविताओं के लिए जानी जाने वाली त्रिस्या सामाजिक विषयों पर भी लिखती हैं. उनके इस फैसले में उनके माता-पिता, विशेष रूप से उनके पिता डॉ. सुभाष सिंह, ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया.

परिवार का मिला पूरा समर्थन: कवयित्री के पिता डॉ. सुभाष सिंह ने उनकी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. डॉ. त्रिस्या का कहना है कि वे अपने शौक को पेशे में बदलने के लिए अपने चिकित्सीय करियर को छोड़ने से हिचक रही थी लेकिन उनको परिवार का पूरा साथ मिला. त्रिस्या के पिता सुभाष सिंह ने कहा कि उनकी यह यात्रा बिहार की बेटियों के लिए एक प्रेरणा है कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती हैं.

TRISYA SHRI Father
त्रिस्या श्री के पिता सुभाष सिंह (ETV Bharat)

"पिछले दिनों पटना में एक कार्यक्रम के दौरान पहली बार इस गीत को त्रिस्या ने बिहार के राज्यपाल डॉ आरिफ मोहम्मद खान, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार सरकार के मंत्री डॉ अशोक चौधरी, मदन सहनी समेत सैकड़ों गणमान्य लोगों के बीच प्रस्तुत किया. बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत अन्य अतिथियों ने खूब सराहना करते हुए कहा कि बेटियां अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकती है."-सुभाष सिंह, पिता

