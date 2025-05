ETV Bharat / state

गाजियाबाद की तृषा सिंह ने 12वीं कक्षा में हासिल किए 99.2% अंक, बताया सक्सेस का 'मंत्र' - TRISHA SINGH GHAZIABAD

तृषा सिंह ने 12वीं कक्षा में हासिल किए 99.2% अंक ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के नतीजे मंगलवार को जारी कर दिए. इसमें गाजियाबाद के श्री ठाकुरद्वारा बालिका विद्यालय की छात्रा तृषा सिंह ने 99.2% अंक हासिल किए हैं. उन्होंने ह्यूमैनिटीज से 12वीं कक्षा में स्कूल टॉप किया है. इतना ही नहीं, तीन सब्जेक्ट में तृषा ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जबकि दो विषयों में उन्होंने 98 अंक हासिल किया है. इतने अंक नहीं थी उम्मीद: तृषा ने बताया, मैंने 12वीं कक्षा की शुरुआत से ही पढ़ाई का रोड मैप बनाया और तैयारी शुरू कर दी. शुरुआती महीने में समझ आने लगा कि रोड मैप में क्या करना है. इसके बाद रणनीति में जरूरी बदलाव किए और पढ़ाई जारी रखी. उम्मीद थी कि 12वीं में अच्छी परसेंटेज हासिल होगी, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि 99.2 परसेंट नंबर आ जाएंगे. इस दौरान परिवार और स्कूल का काफी सहयोग मिला, जिसकी वजह से यह संभव हो पाया. खुद पर गर्व हो रहा है कि मेहनत रंग लाई, जिसकी वजह से माता-पिता बेहद खुश हैं. तृषा सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat) ये रहा सक्सेस का मंत्र: उन्होंने बताया कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता था वह उसकी घर पर जाकर प्रैक्टिस करती थीं. जो भी डाउट्स होते थे उसे स्कूल में जाकर पूछती थी. कभी भी टॉपिक को रटने की कोशिश नहीं की. हमेशा टॉपिक को समझा और पढ़ने के बाद एक निर्धारित समय पर उसको रिवाइज करती रही, जिससे कभी किसी टॉपिक को भूल न जाएं. हर विषय को कई बार रिवाइज किया. यही वजह रही की एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकी. परीक्षाओं से पहले सैंपल पेपर्स भी हल किए, ताकि प्रैक्टिस बेहतर हो सके.

