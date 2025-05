ETV Bharat / state

त्रिपुरा राइफल्स के जवान की ड्यूटी के दौरान निधन, अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब - JAWAN DIED ON DUTY

जवान की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 26, 2025 at 6:55 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 7:44 PM IST 2 Min Read

चूरू: सादुलपुर के हरपालु सांवल गांव सोमवार को गम और गर्व के मिले-जुले भावों में डूबा रहा. त्रिपुरा राइफल्स में तैनात रहे सेना के जवान कुलदीप पूनिया का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था. जवान की पार्थिव देह सोमवार को उनके पैतृक गांव पहुंची तो वहां 'कुलदीप पूनिया अमर रहें' और 'भारत माता की जय' के नारों से गांव गूंज उठा. अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए. युवा हाथों में तिरंगा लेकर जवान को अंतिम विदाई देने पहुंचे. अंतिम यात्रा में गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए. उसे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. शहीद कुलदीप पूनिया ने 19 अक्टूबर 2009 को भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा की शुरुआत की थी. बीते दिनों ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी हृदय गति रुक गई, जिससे उनकी मौत हो गई. वे दो भाई थे, जिसमें से कुलदीप पूनिया का निधन हो गया, जबकि दूसरे भाई का भी दो वर्ष पहले सड़क दुर्घटना से निधन हो गया था. अब कुलदीप के पिता राजेन्द्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पढ़ें: ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ जवान की मौत, पति को सैल्यूट कर वीरांगना ने दी अंतिम सलामी कुलदीप की शादी 13 वर्ष पूर्व लम्बोर बड़ी गांव में हुई थी. उनकी पत्नी ममता और उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनके 8 वर्षीय पुत्र नक्षु को अब भी इस बात का एहसास नहीं है कि उसके सिर से पिता का साया उठ गया है. कुलदीप के अंतिम दर्शन के लिए न सिर्फ हरपालु गांव, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग पहुंचे. इस दौरान सांसद राहुल कस्वां, विधायक मनोज न्यांगली, पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया, भाजपा नेता जोगेन्द्र झाझड़िया, पूर्व जिला परिषद सदस्य डा कुलदीप पूनिया, सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर कटारिया सहित ग्रामीण उपस्थित रहे.

