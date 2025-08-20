ETV Bharat / state

दिल्ली के मैदान गढ़ी में ट्रिपल मर्डर, एक घर में मृत मिले तीन लोग; जांच में जुटी पुलिस - TRIPLE MURDER IN SOUTH DELHI

दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है. पुलिस मौके पर जांच कर रही है.

मैदान गढ़ी में ट्रिपल मर्डर
मैदान गढ़ी में ट्रिपल मर्डर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 8:52 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:05 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मैदान गढ़ी थाना इलाके के खारक गांव में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. यहां बुधवार को तीन लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई. पुलिस ने एक घर के अंदर से एक महिला और दो पुरुषों के शव बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

डीसीपी ने बताया कि पीसीआर कॉल में "कॉलर ने बताया है कि यहां पर एक लड़के ने अपना हाथ काट लिया है, वहां पर खून बहुत निकला है मदद चाहिए. मैदान गढ़ी थाना के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे. देखा कि फ्लोर पर खून से लथपथ दो शव पड़े हुए थे, और पहली मंजिल पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था. मृतकों की पहचान प्रेम सिंह ( 50), रजनी ( 45 वर्ष) और रितिक ( 24 ) के रूप में हुई है. एफएसएल की और क्राइम टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं.

दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी (ETV Bharat)

परिवार का चौथा सदस्य, सिद्धार्थ घर से लापता है, वह मृतक दंपत्ति का छोटा बेटा है. पता चला कि सिद्धार्थ का मानसिक उपचार चल रहा था. इस वारदात के बारे में पड़ोसियों को भी पूरी बात का नहीं पता चला. जब पुलिस टीम पहुंची तो उन्हें भी पूरी तरीके से जानकारी मिली कि घर के अंदर तीन लोगों की हत्या हो गई है. प्रधान के अनुसार जो छोटा लड़का फरार है वह शराब पूरा पिता था और अक्सर लड़ाई झगड़ा घर में होता था. जिसके कारण लग रहा है उसने इस वारदात को अंजाम दिया है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल, हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह आपसी विवाद का नतीजा था या किसी अन्य व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है. मृतकों के बीच के रिश्ते की भी जांच की जा रही है. पुलिस को मौके से यह भी पता चला है कि छोटे बेटे ने किसी को बताया था कि उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है और अब वह यहां नहीं रहेगा. फिंगर प्रिंट इत्यादि लिए जा रहे हैं.

