धमतरी: रायपुर से पहुंचे तीन दोस्तों की धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम भोयना में हत्या कर दी गई है. तीनों दोस्त अपने दोस्त से मिलने धमतरी के सोरम गांव पहुंचे थे. वहां ढाबा में खाना खाने पहुंचे. जहां पहले से उनसे लड़ाई झगड़ा किया गया. फिर उनकी हत्या कर दी गई.
धमतरी में ट्रिपल मर्डर: मिली जानकारी के अनुसार रायपुर से तीन दोस्त सुरेश तांडी 34 वर्ष संतोषी नगर, नितिन तांडी 32 वर्ष संतोषी नगर, आलोक ठाकुर 28 वर्ष सेजबहार अपने अन्य 1 दोस्त के साथ ग्राम सोरम में राहुल नाम के दोस्त से मिलने पहुंचे थे. अपने दोस्त को लेने के बाद पांचों खाना खाने ढाबा जाने के लिए नगरी रोड में निकले. इसी दौरान भोयना के पास अन्नपूर्णा ढाबा में जैसे ही पहुंचे. इसी दौरान वहां पर लूटपाट कर रहे आरोपियों ने युवकों से झगड़ा शुरू कर दिया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने खंजर से युवकों पर हमला कर दिया. आधा घंटे तक आरोपियों ने ढाबा के पास तांडव मचाया. जिससे दहशत का माहौल है.
कुछ लड़के हमारे ढाबा में खाना खाने आए थे. खाना खाने के बात वे आपस में लड़ाई करते हुए ढाबा से बाहर निकल गए. उसके बाद बाहर सड़क पर हर गाड़ी वालों से हाथापाई करने लगे. एक कार चालक वाले से भी विवाद किया. उन्हीं आरोपियों ने तीनों युवकों से भी हाथापाई की. उनसे पैसे मांग रहे थे. उसके बाद युवकों को चाकू मार दिया. कई लोगों के साथ मारपीट भी की- राजा नामदेव, ढाबा कर्मचारी
मेरा भतीजा अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त से मिलने आया था. खाना खाने के दौरान ये घटना हुई. हम सुबह साढ़े 4 बजे धमतरी पहुंचे. परिवार की बड़ी क्षति हुई है. पुलिस से मांग है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में बाहरी लोग आकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं -शैलेंद्र ठाकुर, परिजन
धमतरी पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया: इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात को ही आठ आरोपियों को हिरासत में लिया है. जिनमें दो नाबालिग है. अभिषेक चतुर्वेदी, एसएसपी ने बताया-"ट्रिपल मर्डर का मामला है. 8 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. ढाबा संचालकों और सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. रायपुर के रहने वाले तीन युवकों की हत्या हुई है. लूटपाट के बारे में फिलहाल कुछ जानकारी नहीं है. जांच पूरी होने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी."