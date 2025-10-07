ETV Bharat / state

ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस का डीवीसी के मैथन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन, जानें क्या है पूरा मामला?

तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मैथन में डीवीसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

Trinamool Congress protest
तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 7, 2025 at 6:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) के पंचेत और मैथन डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मंगलवार सुबह से पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैथन स्थित डीवीसी प्रशासनिक भवन कार्यालय घेरकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इसका नेतृत्व बंगाल के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने किया. उनके साथ कई विधायक एवं तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

बाढ़ के हालातों में क्यों छोड़ा गया पानी?

तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि डीवीसी राज्य प्रशासन को जानकारी दिए बिना मैथन और पंचेत बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. पार्टी ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जनता को खतरे में डालने के लिए डीवीसी जिम्मेदार है. मैथन डीवीसी प्रशासनिक भवन कार्यालय के बाहर बना तृणमूल कांग्रेस के विरोध मंच से तृणमूल नेता बोले, डीवीसी बार-बार बिना सूचना दिए पश्चिम बंगाल को अंधेरे में रखकर पानी छोड़ता आ रहा है, इसके कारण हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं. जनता की सुरक्षा के लिए हम आज सड़क पर उतरे हैं.

तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण: तृणमूल कांग्रेस

विरोध प्रदर्शन के दौरान मैथन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी. सीआईएसएफ एवं मैथन प्रशासन ने बताया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. हालांकि, तृणमूल नेतृत्व का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है. मंत्री मलय घटक ने कहा 'हमारा उद्देश्य संघर्ष नहीं है हम केवल राज्यवासियों की पीड़ा और असंतोष को डीवीसी प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं.

डीवीसी की ओर से आई सफाई

वहीं डीवीसी ने दावा किया है कि बांधों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया था, इसलिए मजबूरी में जल छोड़ा गया हैं. डीवीसी के अनुसार पानी पूरी तरह वैज्ञानिक और नियंत्रित प्रक्रिया से छोड़ा गया है. मुख्यमंत्री द्वारा बताए गए 1.5 लाख क्यूसेक की जगह करीब 70 हजार क्यूसेक जल छोड़ा गया है. इधर 'पश्चिम बंगाल प्रशासन का कहना है कि पूर्व चेतावनी न मिलने के कारण दामोदर घाटी के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा खड़ा हो गया है. राज्य सचिवालय ने तत्काल बैठक बुलाकर जिला प्रशासन को राहत शिविर तैयार रखने के निर्देश दिए हैं.

कोलकाता में भी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी

राज्य और केंद्र सरकार के इस टकराव के बीच मैथन में तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगभग तीन घंटे तक चला, उसके बाद उपस्थित नेताओं ने डीवीसी प्रोजेक्ट हेड को ज्ञापन सौंपा. वापस आने के बाद मंत्री मलय घटक ने सभा को संबोधित करते हुए कड़े लहजे में कहा कि अगर डीवीसी बाज नहीं आता है तो हम सभी पंचेत और डीवीसी मुख्यालय कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे.

ये भी पढ़ें- झारखंड में यूरिया की कालाबाजारी पर माकपा–किसान सभा का विरोध प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

जमीन दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा कर रही है RIMS 2 का विरोध: डॉ. इरफान अंसारी

देवघर में ई-रिक्शा चालकों की हड़ताल जारी, पुलिस पर मनमानी का लगाया आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

दामोदर वैली कॉरपोरेशन झारखंडTMC PROTESTS AGAINST DVCRELEASING WATER TO WEST BENGALतृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शनTMC PROTESTS FOR WATER RELEASING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.