ETV Bharat / state

ममता बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस का डीवीसी के मैथन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन, जानें क्या है पूरा मामला?

धनबाद: दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) के पंचेत और मैथन डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मंगलवार सुबह से पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मैथन स्थित डीवीसी प्रशासनिक भवन कार्यालय घेरकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इसका नेतृत्व बंगाल के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने किया. उनके साथ कई विधायक एवं तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

बाढ़ के हालातों में क्यों छोड़ा गया पानी?

तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि डीवीसी राज्य प्रशासन को जानकारी दिए बिना मैथन और पंचेत बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. पार्टी ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जनता को खतरे में डालने के लिए डीवीसी जिम्मेदार है. मैथन डीवीसी प्रशासनिक भवन कार्यालय के बाहर बना तृणमूल कांग्रेस के विरोध मंच से तृणमूल नेता बोले, डीवीसी बार-बार बिना सूचना दिए पश्चिम बंगाल को अंधेरे में रखकर पानी छोड़ता आ रहा है, इसके कारण हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं. जनता की सुरक्षा के लिए हम आज सड़क पर उतरे हैं.

तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण: तृणमूल कांग्रेस

विरोध प्रदर्शन के दौरान मैथन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी. सीआईएसएफ एवं मैथन प्रशासन ने बताया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. हालांकि, तृणमूल नेतृत्व का कहना है कि यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है. मंत्री मलय घटक ने कहा 'हमारा उद्देश्य संघर्ष नहीं है हम केवल राज्यवासियों की पीड़ा और असंतोष को डीवीसी प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं.